Predstavnici Univerziteta nacionalne odbrane Narodne Republike Kine i polaznici usavršavanja za najviše dužnosti u kineskom sistemu odbrane posetili su danas Generalštab Vojske Srbije.

Gosti iz Kine borave u višednevnoj poseti našoj zemlji u okviru programa saradnje sa Univerzitetom odbrane u Beogradu, a tokom posete najvišem stručnom i štabnom organu za pripremu i upotrebu Vojske Srbije predstavljeni su im organizacija, misije i zadaci Vojske Srbije i aktuelni procesi modernizacije i digitalizacije.

Predstavnike Univerziteta, koje je predvodio komandant Koledža za vojno upravljanje general-major Li Haitao, i najistaknutije polaznike usavršavanja iz kineskih kopnenih, mornaričkih i vazduhoplovnih snaga tokom posete je primio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Poseta predstavnika Univerziteta nacionalne odbrane NR Kine Generalštabu Vojske Srbije Foto: Ministrastvo odbrane Republike Srbije

Poželevši gostima ugodan boravak u Republici Srbiji, on je istakao da je razmena iskustava u oblasti vojnog obrazovanja samo jedan segment obostrano korisne bilateralne vojne saradnje Srbije i Kine i izrazio zadovoljstvo ukupnim odnosima dveju zemalja, koji su zasnovani na uzajamnom poštovanju, razumevanju i tradicionalnom prijateljstvu.

Tokom boravka u Republici Srbiji, predstavnici Univerziteta nacionalne odbrane Kine posetiće i deo komandi i jedinica Vojske Srbije.

