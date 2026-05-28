Već dve godine frizerka Alexa Aleksić iz Beograda besplatno šiša ljude kojima je pomoć najpotrebnija - decu sa autizmom, nepokretne osobe i samohrane majke, vraćajući im ne samo uredan izgled, već i dostojanstvo.

Želja da pomogne drugima javila joj se još od detinjstva.

- Ja sam inače dete samohrane majke, i otud i jeste ta moja neka želja za takvom idejom da na taj način doprinesem majkama koliko je u mojoj mogućnosti - rekla je Aleksićeva za TV Prva.

Njena misija je počela kada je u salon ušetao tata sa sinom kojem je bio potreban jedinstven pristup.

- To su deca sa autizmom. Dete mi se pojavilo sa roditeljem u salonu i videla sam da u tom trenutku mogu lepo da sarađujem sa njima. Ušao je sa strahom i nakon uspešnog šišanja je sve ispalo fenomenalno i zagrljaj roditelja i njegov zagrljaj, to se pamti večno - kaže ona.

Osim besplatne usluge, ona porodicama pruža ono što je najvrednije: vreme i mir. Svaki osmeh i svaki zagrljaj nosi sa sobom. Tek kada se radni dan završi, ostaje prostor za razmišljanje o borbama koje je nekada i sama vodila.

Alexa je po struci muški i dečiji frizer. Kaže da je njen posao prestao da bude samo posao i postao ljubav.

- Kada posao ne gledate više kao posao, nego ljubav, onda ga radite srčano i nekako ne možeš da budeš umoran, ne možeš da budeš tužan - objasnila je.

Radni dan joj je podeljen između salona i terenskih akcija. Kada uđe u svog "fiću" i krene ka nečijem domu, kaže da joj ništa nije teško.

- Kad znam da ću da uđem u nečiji dom i da ću nekoga da usrećim, meni ništa nije teško. Taj dan mi bude pun osmeha - rekla je Aleksić.

Posebno ističe pomoć samohranim majkama, sa kojima ima ličnu povezanost.

- Šišam jedno šest-sedam samohranih majki i njihove dečake. Znam kako to ide i zaista nisam nikad mogla da im uzmem novac - dodala je.

Pored ljudi, Alexa već decenijama pomaže napuštenim životinjama. Kaže da se time bavi još od 1985. godine, kada je imala samo deset godina.

Kurir/ TV Prva/ Euronews