Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), ponovilo je danas apel na posebnu opreznost prilikom telefonskih poziva, a povodom sve učestalijih prevara na štetu građana na teritoriji Srbije, u kojima nepoznata lica, lažno se predstavljajući građanima i dovodeći ih u zabludu lažnim prikazivanjem da je član porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, traže hitnu isplatu troškova lečenja i operacije u vidu novca, zlata ili drugih vrednosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova savetuje građane da novac i druge vrednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim licima, bez prethodne provere navoda sa članovima porodice, zdravstvenim ustanovama ili nadležnom policijskom stanicom, saopštio je MUP.

Pored toga, savetuju građane da svaki sumnjiv poziv ovakve prirode, bez odlaganja, prijave policiji.

