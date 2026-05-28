Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kaže da "briga o našem narodu na Kosovu i Metohiji ostaje jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta".

Ministarka Đurđević Stamenkovski je potpisala danas sa mitropolitom raško-prizrenskim Teodosijem sporazum o saradnji i podršci socijalno najugroženijem stanovništvu na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, vredan 10 miliona dinara.

"Danas smo sa Njegovim Visokopreosveštenstvom Mitropolitom raško-prizrenskim g. Teodosijem potpisali Sporazum o saradnji i podršci socijalno najugroženijem stanovništvu na teritoriji AP Kosovo i Metohija, za šta je Ministarstvo opredelilo 10 miliona dinara.

U vremenima velikih izazova, naša obaveza je da pokažemo solidarnost, odgovornost i brigu za svaku porodicu i svakog čoveka koji živi na Kosovu i Metohiji.

Nastavljamo da zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom pružamo podršku našem narodu, čuvajući veru, dostojanstvo i pravo na život na svojim ognjištima", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski.

