Zbog asfaltiranja na putu Požega - Ivanjica, od 31.05.2026. do 01.06.2026. godine biće potpuna obustava saobraćaja na deonici Prilike - Ivanjica.
Važno obaveštenje vozačima: Na ovoj deonici saobraćaj će se zatvoriti na 24 sata! Evo i kog datuma
U okviru izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta na deonici Požega - Ivanjica, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, doći će do potpune obustave saobraćaja na delu puta Prilike - Ivanjica.
- Potpuna obustava saobraćaja biće na snazi od nedelje, 31.05.2026. godine u 08.00 časova, do ponedeljka, 01.06.2026. godine u 06.00 časova - saopšteno je iz nadležnog preduzeća.
Radovi će se izvoditi u mestu Bukovica, na deonici od pumpe u ukupnoj dužini od 700 metara.
Kurir/Rina
