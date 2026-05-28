Presek stanja na granicama tokom večeri: Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata na Sremskoj Rači
Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Sremska Rača, četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na prelazima Batrovci i Kelebija, po tri sata, kao i Srpska Crnja i Vatin, po sat vremena.
Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
