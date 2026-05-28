Jučerašnji dan doneo je pljuskove sa grmljavinom severu Vojvdine, tokom noći ih je bilo na zapadu Srbije, a danas na jugu Srbije, gde su bili izraženiji.

U petak će biti vedro i ugodno toplo.

Za vikend nešto toplije, u nedelju ponmegde sa kišom.

Početak juna doneće toplije vreme, ali će ponedeljak biti veoma nestabilan dan.

Očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Biće idealnih uslova za grmljavinske oluje i nepogode, lokalno sa gradom, uz olujni vetar.

Očekuju se i izraženiji pljuskovi, pri čemu bi u kraćem vremenskom intervalu pala veća količina kiše.

Narednih dana pre svega trebna obratiti pažnju i na vrlo visoke vrednosti UV zračenja i primeniti adekvatne mere zaštite u periodu od 10 do 16 časova.