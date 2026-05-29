Zbog ogromnog interesovanja vernika, časni Pojas Presvete Bogorodice ostaće u Beogradu do 5. juna, a ispred Hrama Svetog Save i dalje se formiraju kilometarske kolone u kojima se čeka i po desetak sati da bi se vernici poklonili ovoj svetinji.

Uprkos dugom čekanju, broj okupljenih ne opada, a redovi se protežu kroz više gradskih ulica, što najbolje pokazuje koliko je veliko interesovanje.

Kako je jutro proteklo ispred Hrama Svetog Save i koliko je vernika bilo u redu, za emisiju "Redakcija", proverio je Pavle Ivković - novinar Kurira.

- Trenutna situacija ispred Hrama Svetog Save znatno je bolja nego tokom noći, kada je kolona vernika bila duga čak tri kilometra. Sada se ispred hrama nalazi oko stotinak ljudi, a oni koji dolaze jutros čekaju mnogo kraće kako bi celivali kivot - rekao je Ivković.

Pavle Ivković - novinar Kurira

Gužve manje nego tokom noći

Jedna vernica otkrila je da je jutros bez dugog čekanja uspela da celiva kivot, uz poruku da je organizacija ispred Hrama Svetog Save veoma dobra.

- Imala sam ideju da dođem kasno uveče, misleći da će tada sve ići brže, ali sam jutros stigla oko 6.10 i za manje od sat vremena uspela da celivam kivot. Organizacija je zaista veoma dobra, ima mnogo ljudi koji pomažu i sve funkcioniše kako treba. Preporučujem svima da dođu, sada je red još manji i mislim da se ne čeka duže od pola sata - za Kurir televiziju, rekla je sagovornica.

Na pitanje kako se oseća nakon što je celivala kivot, sagovornica je odgovorila:

- Naravno, velika je svetinja i osećam se ispunjeno. Oseća se ta blagodat i mislim da je velika stvar što imamo priliku da celivamo kivot. Svi koji su trenutno u Beogradu trebalo bi da dođu.

