Učenici osmog razreda završavaju danas školsku godinu, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15, 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole.

Prema Planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka.

Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika učenici osmog razreda polagaće 15. juna od 9.00 do 11.00 časova, a narednog dana u istom terminu će polagati test iz matematike.

Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi).

Prema objavi na sajtu "Moja srednja škola", konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a naredna dva dana, odnosno 23. i 24. juna, maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi.

Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

U gimnazijama je oko 17.000 slobodnih mesta, od čega je u specijalizovanim odeljenjima gimnazije planirano blizu 3.000 mesta. Srednje stručne škole u četvorogodišnjem trajanju imaju 40.000 slobodnih mesta, a u muzičkim, baletskim i likovnim školama ima ukupno 1.770 mesta.

Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je oko 14.000, dok je više od 800 mesta u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja slobodno je nešto više od 3.000 mesta.

Za upis u srednju školu gleda se uspeh iz osnovne škole- šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je sve spremno za polaganje završnog ispita za osmake.

- Ispit će se polagati po standardnoj proceduri kakva je uobičajena za ovakve provere znanja, koje u ovom slučaju imaju selekcioni karakter, jer će na osnovu rezultata sa ispita i na osnovu uspeha koji je postignut tokom osmogodišnjeg školovanja, budući đaci dobiti svoja mesta u obrazovnim institucijama u srednjem obrazovanju - rekao je Stanković za Tanjug, prenosi Telegraf.rs.

U narednoj školskoj godini, u ponudi će biti i obrazovni profili koji su sada inovirani u skladu sa razvojem struke, poput ginekološko-akušerske sestre, medicinske sestre vaspitača i pedijatrijske sestre.

Učenicima će prvi put biti dostupna zanimanja kao što su tehničar za obnovljive izvore energije, tehničar vitikulture i enologije, šumar uzgajivač i tehničar mehatronike vozila.

Prijemni ispiti za upis u srednju umetničku, baletsku, likovnu i muzičku školu, kao i za upis učenika sa posebnim potrebama, za talentovane i nadarene učenike i za učenike koji nastavu pohađaju na stranom jeziku polagao se od 8. do 17. maja.

Prema ranije utvrđenom kalendaru Ministarstva prosvete za školsku 2025/2026. godinu, ostali učenici osnovnih škola raspuštaju se 12. juna, a nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola počinje utorak, 1. septembra.