Cene voća i povrća na pijacama širom Srbije značajno variraju od grada do grada, ali i od tezge do tezge, pa građani za iste namirnice često izdvajaju potpuno različite iznose. Najveće razlike trenutno se vide kod pasulja, paprika i belog luka, dok su pojedine osnovne namirnice i dalje među najpristupačnijima.

Krompir se trenutno prodaje od 60 do 200 dinara po kilogramu, dok kupus uglavnom košta između 50 i 200 dinara. Zelena salata je među najjeftinijim proizvodima i njena cena ide od 50 do 200 dinara.

Velike oscilacije beleži pasulj, koji se na pijacama prodaje od 300 pa čak do 1.000 dinara po kilogramu, u zavisnosti od vrste i kvaliteta. Karfiol košta između 140 i 600 dinara, dok tikvice uglavnom idu od 100 do 400 dinara.

Crni luk se može naći već za 70 dinara, ali na pojedinim tezgama dostiže i 300 dinara po kilogramu. Još veći raspon ima beli luk, čija cena ide od 700 do čak 1.500 dinara, što ga trenutno svrstava među najskuplje proizvode na pijacama.

Beli luk na pijacama i do 1.500 dinara

Paradajz se prodaje od 200 do 700 dinara, krastavac od 100 do 400, dok paprika na pojedinim pijacama ide i do 800 dinara po kilogramu.

Kada je reč o voću, jabuke se uglavnom kreću od 50 do 350 dinara, banane od 150 do 280, a limun od 200 do 450 dinara po kilogramu.

Među najskupljim proizvodima su i očišćeni orasi, čija cena dostiže od 900 do 1.500 dinara po kilogramu.