Napomenuo je da je ovo period kada se pčele roje.

- Maj je intenzivan mesec baš po tome, pogotovo kada uzmemo u obzir da imamo par hiljada slobodno živućih društava u Beogradu - rekao je.

Istakao je da građani na prvom mestu ne treba da se plaše ako se nađu u blizini roja pčela. Dodao je da pčela koja se izrojila trenutno nema pripadnost legla ni kuće, te nikako nije agresivna.

To može da postane u slučaju da ljudi dejstvuju prema njoj.

- Najbolje bi bilo da se samo sklonimo. Više od 80 tih rojeva, koje možemo da vidimo trenutno na nekim lokacijama, će do kraja dana promeniti lokaciju jer im obično prva lokacija koju izaberu nije odgovarajuća - kazao je.

Ponovio je da su one u rojevima potpuno bezopasne ukoliko ih ljudi ne diraju.

- Najbitnije je samo dok one lete, dok ne nađu svoje mesto, da čovek ne uđe u sam roj - ukazao je Dario Mardešić.

Rojeve pčela ćemo viđati i narednih oko deset dana. Njih nikako ne treba ubijati jer su važan deo ekosistema.