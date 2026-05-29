Međunarodna investiciona grupa Alpac Capital i Summer Parent S.à r.l., krajnji akcionar United Group, potvrdili su da je postignut sporazum o prodaji Adria News S.à r.l.

- Alpac Capital ima dugogodišnje i dobro uspostavljeno iskustvo u upravljanju novinskim resursima na međunarodnom nivou, sa većinskim vlasništvom nad jednom od najvećih svetskih mreža, Euronews, koja doseže preko 1,5 milijardi ljudi u više od 160 zemalja i emituje program na 19 jezika. Ova akvizicija pruža Adria News Network („ANN“) jaku platformu i vlasnika koji je usklađen sa njenim uređivačkim principima, obezbeđujući dugoročnu nezavisnost ovih važnih novinskih resursa. Alpac Capital je posvećen, kao što odražava njegovo vlasništvo nad Euronews-om, promociji neutralnog, na činjenicama zasnovanog novinarstva koje podržava najviše uređivačke standarde - navodi UG.

United Group je vodeći dobavljač telekomunikacionih i medijskih usluga u jugoistočnoj Evropi, u većinskom vlasništvu globalne investicione firme BC Partners, dodaje se u saopštenju.

- U februaru 2026. godine, United Group je objedinio svoje novinske resurse širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije pod jednim nezavisnim brendom, ANN, sa sopstvenim potpuno nezavisnim odborom i nadzorom Uređivačkog saveta visokih međunarodnih medijskih stručnjaka. ANN-ovi uspostavljeni i nagrađivani brendovi, uključujući N1, Nova S, Vijesti i Danas, pružaju vesti na više platformi kombinovanoj publici od preko 16 miliona ljudi i zapošljavaju više od 1.000 novinara i osoblja. Okvir upravljanja uveden u isto vreme identifikovan je kao najefikasniji način zaštite uredničke nezavisnosti, uz istovremeno obezbeđivanje stabilnosti, transparentnosti i otpornosti poslovanja, u skladu sa obavezama koje su BC Partners i rukovodstvo United Group preuzeli 2025. godine. Adria News Network je licenciran i regulisan unutar Evropske unije, a licence odražavaju garancije uredničke nezavisnosti - navodi UG.

Nakon osnivanja ANN-a, United Group je, kako tvrde, "primio nekoliko nepoželjnih izraza interesovanja od strana koje žele da steknu ove novinske resurse".

- Alpac Capital je izabran na osnovu toga što je pružao najveću vrednost, uz ispunjavanje principa upravljanja i nezavisnosti utvrđenih od samog početka. Sporazum o kupovini akcija uključuje ugovorne mere zaštite kojima se čuva urednička i funkcionalna nezavisnost ANN-a, jasno razdvajanje uredničkih i komercijalnih interesa i održavanje nezavisnog spoljnog savetodavnog tela. Junajted grupa ostaje fokusirana na sprovođenje svoje strategije na ključnim tržištima EU, unapređenje svoje agende rasta u okviru svojih telekomunikacionih i medijskih poslovanja i stvaranje dugoročne vrednosti za sve svoje zainteresovane strane. Nedavni snažni rezultati za prvi kvartal pokazuju kontinuirani rast i stvaranje vrednosti Grupe - navodi se.

Portparol Junajted grupe je rekao:

- Ova transakcija ispunjava jasan cilj koji je Grupa postavila 2025. godine da obezbedi dugoročnu nezavisnost naših novinskih resursa. Nakon završetka, Junajted grupa će se u potpunosti fokusirati na stvaranje vrednosti za sve zainteresovane strane u svojim telekomunikacionim, medijskim i tehnološkim poslovanjima na evropskim tržištima.

Portparol kompanije Alpac Capital je rekao:

- ANN predstavlja važan dodatak našem portfoliju medijske imovine gde ćemo nastaviti da ulažemo kako bismo osigurali rast i razvoj. U ALPAC-u verujemo u novinarstvo zasnovano na činjenicama, neutralno i nezavisno, sa zdravim i održivim poslovanjem i finansijskim rezultatima. To nisu prazne reči, to se svakodnevno demonstrira radom naših novinara i priznaje ih od strane svih nezavisnih i kredibilnih organizacija na tržištu. Takođe smo ponosni na našu otvorenu, evropsku poziciju i svesni smo važnosti proširenja EU za Zapadni Balkan. Ova posvećenost će se takođe odraziti na uredničke vrednosti i dugoročni pravac ANN-a. Alpac je posvećen i veoma je svestan visokih uloga u ovoj transakciji i zaista veruje da će biti veoma pozitivan doprinos zemljama u koje sada dalje ulaže.