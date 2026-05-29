Izložba fotografija južnoafričke umetnice Ketrin Kuper (Catharine Cooper) pod nazivom "Ranjivi i zaboravljeni ljudi – od Kosova i Metohije do Južne Afrike i Bliskog istoka" biće otvorena 4. juna 2026. godine u 18 časova u galeriji KUNSTHouse H3o u Cirihu, saopštila je Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj.

Izložba je posvećena, kako se navodi, dokumentovanju teškog života srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji tokom poseta umetnice 2016. i 2025. godine. U crno-belim fotografijama prikazane su svakodnevne okolnosti života Srba u periodu nakon oružanih sukoba s kraja 1990-ih, uz motive raseljavanja, gubitaka i opstanka u otežanim uslovima.

U vizuelnom kontekstu koji, prema navodima, povezuje sudbine različitih ranjivih zajednica širom sveta – uključujući Palmiru, Mozambik i Južnu Afriku – fotografije sa Kosova i Metohije prikazuju svakodnevicu koja se odvija u okruženju obeleženom gubitkom demografske prisutnosti, institucionalne zaštite i kulturnog kontinuiteta.

Kustos izložbe i autor kataloga je dr Ida Sinkević, profesor istorije umetnosti na koledžu Lafajet u SAD. Uvodna obraćanja održaće direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Republike Srbije Arno Gujon.

Izložba se organizuje pod pokroviteljstvom Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Republike Srbije, u saradnji sa Ambasadom Republike Srbije u Švajcarskoj.