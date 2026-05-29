Bilbord koji je osvanuo na ulazu u Šabac nije ostavio ravnodušnim prolaznike, jednostavna, ali snažna poruka izazvala je emocije i brojne reakcije među građanima.

Naime, osmaci OŠ "Nata Jeličić" zahvalili su svojoj razrednoj Milici Prodanović bilbordom.

- Za najbolju razrednu Milicu Prodanović. Bili ste naš oslonac, motivacija i prijatelj! Hvala Vam... Vaše VIII/1 - poruka je učenika.

Potez osmaka iz Šapca oduševio je brojne korisnike društvenih mreža.

- Ovo treba zaslužiti, danas sam video bilbord i obradovao se i mojoj deci je predavala i oni su je obožavali! - naveo je jedan korisnik.

Jedna korisnica navela je da ovaj gest vredi više od bilo kakvog poklona.

- Deca mogu da zahvale pismom, pesmom, videom, panoom, albumom uspomena, zajedničkom porukom, bilbordom ako baš hoće da budu gradski šmekeri, ali poenta ostaje ista: zahvalnost treba da bude iskrena, stvaralačka i ljudska, a ne materijalno nadmetanje - istakla je jedna korisnica Fejsbuka.

