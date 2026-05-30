Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju letnje Zadušnice, koje se nazivaju i Duhovske. Jedan od običaja koji se upražnjava je poseta grobovima naših preminulih (ako je to moguće), paljenje sveće i ostavljanje takozvanih "daća“ na groblju i u crkvi, obično u vidu kuvanog žita.

Mnogi veruju da se ovim simboličnim gestom na neki način "hrani" duša naših upokojenih i da je to dar koji njima ukazujemo.

Na zadušnice se, u nekim krajevima Srbije, mesi pogača bez kvasca. Ko ne može najmilijima da ode na grob, sveću zapali u crkvi. Na zadušnice se deli milostinja. Kako na grobljima tada ima najviše prosjaka, treba svakom udeliti po neki prilog, jer je bolje poći sa blagoslovom, nego da iza leđa prosjaci proklinju.

Groblje u Loznici
Postoji još jedan vid milostinje koji je kod nas zaboravljen: duhovna milostinja. Duhovna milostinja je poklanjanje duhovnih knjiga.

Zadušnice uvek padaju u subotu, kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima, jer je Hristos dan uoči Vaskrsenja, koje se uvek slavi u nedelju, proveo u grobu. U crkvi se na zadušnice pominju reči Svetog Jovana Zlatoustog, jednog od najvećih bogoslova iz četvrtog veka:

Povodom Letnjih zadušnica, koje pravoslavni vernici obeležavaju molitvom i izlaskom na groblja u znak sećanja na preminule, širom Srbije danas će biti služeni parastosi i pomeni za upokojene članove porodice. Običaj nalaže paljenje sveća, uređivanje grobova i deljenje pomena za pokoj duša predaka.

Ne treba nositi hranu na groblje

Postavljena hrana na groblju
Ipak, sveštenici poslednjih godina sve češće upozoravaju da se suština Zadušnica ne ogleda u iznošenju velikih količina hrane i pretvaranju groblja u mesta obedovanja, što je i dalje čest običaj u mnogim krajevima Srbije. Kako ističu iz Srpske pravoslavne crkve, dovoljno je poneti žito, vino, sveću i skroman pomen, dok je najvažnija molitva za pokojne, prisustvo liturgiji i čin milosrđa prema onima kojima je pomoć potrebna.

Sveštenici podsećaju da vera ne traži raskošne trpeze na grobljima, već dostojanstveno i molitveno sećanje na preminule.

