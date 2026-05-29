"Zaustavite ga, uzeo je dete!" Jezivo svedočenje majke iz Mirijeva o pokušaju otmice: Devojčice se igrale u parku, a čovek ih je zgrabio i počeo da beži
Mirno popodne u beogradskom naselju Mirijevo juče se zamalo završilo kobno kada je, prema rečima očevidaca, nepoznati muškarac pokušao da otme dve devojčice naočigled brojnih roditelja.
Jedna od majki koja je u tom trenutku hranila svoje dete opisala je za Kurir trenutak užasa.
Sve se, prema njenim rečima, odigralo u blizini jednog vrtića između 17 i 19 časova.
"Počeo je da vuče dete"
- Nakon što sam pokupila dete iz vrtića, produžili smo do Mirijevskog parka. U tom okrugu bilo je nas desetak, ja sam sedela i hranila dete. U drugom momentu sam čula vrisak deteta i pogledala sam i videla nekog čoveka koji vuče dete po zemlji za ruke i brzo hoda - tvrdi meštanka Mirijeva.
Potom je, kako navodi, uzeo i drugo dete za ruku.
"Majka je vrištala"
- Bile su dve devojčice. Žena je počela da vrišti: "Gledajte, uzeo je dete", to je valjda bilo njeno dete i ja sam u mometnu skočila i videla roditelje koji su počeli da trče za tim čovekom. Onda nakon toga on je brzo skrenuo sa leve strane tog parkića i u susret je išao drugi čovek koji je bio zatečen situacijom - priča ona i nastavlja:
- Roditelji su vikali: "Zaustavite tog čoveka", taj čovek ga je udario i uzeo decu. Posle sam otišla i vdiela da se napravila gužva, šta je posle toga bilo ja ne znam. Ne znam da li je taj čovek koji je vukao decu sa njima u nekom srodstvu, ali mislim da je to bio pokušaj otmice.
Sagovornica kaže da nije upoznata sa tim da li je o slučaju obaveštena policija.
Pitanja smo uputili i MUP, do objavljivanja teksta nismo dobili odgovor.