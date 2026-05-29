Mirno popodne u beogradskom naselju Mirijevo juče se zamalo završilo kobno kada je, prema rečima očevidaca, nepoznati muškarac pokušao da otme dve devojčice naočigled brojnih roditelja.

Jedna od majki koja je u tom trenutku hranila svoje dete opisala je za Kurir trenutak užasa.

Sve se, prema njenim rečima, odigralo u blizini jednog vrtića između 17 i 19 časova.

"Počeo je da vuče dete"

- Nakon što sam pokupila dete iz vrtića, produžili smo do Mirijevskog parka. U tom okrugu bilo je nas desetak, ja sam sedela i hranila dete. U drugom momentu sam čula vrisak deteta i pogledala sam i videla nekog čoveka koji vuče dete po zemlji za ruke i brzo hoda - tvrdi meštanka Mirijeva.

Potom je, kako navodi, uzeo i drugo dete za ruku.

"Majka je vrištala"

- Bile su dve devojčice. Žena je počela da vrišti: "Gledajte, uzeo je dete", to je valjda bilo njeno dete i ja sam u mometnu skočila i videla roditelje koji su počeli da trče za tim čovekom. Onda nakon toga on je brzo skrenuo sa leve strane tog parkića i u susret je išao drugi čovek koji je bio zatečen situacijom - priča ona i nastavlja:

- Roditelji su vikali: "Zaustavite tog čoveka", taj čovek ga je udario i uzeo decu. Posle sam otišla i vdiela da se napravila gužva, šta je posle toga bilo ja ne znam. Ne znam da li je taj čovek koji je vukao decu sa njima u nekom srodstvu, ali mislim da je to bio pokušaj otmice.

Sagovornica kaže da nije upoznata sa tim da li je o slučaju obaveštena policija.

Pitanja smo uputili i MUP, do objavljivanja teksta nismo dobili odgovor.