Ministar poslao snažnu poruku osmancima pred završetak školovanja: "Verujte u sebe, nema razloga za strah!”
Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković čestitao je učenicima osmog razreda završetak nastave i poželeo im uspeh na završnom ispitu i tokom upisa u srednje škole.
- Danas je za vas važan dan, jer završavate jednu etapu obrazovanja. Pred vama su novi izazovi i brojne prilike da unapredite svoje znanje tokom nastavka školovanja. Sve ono što ste naučili imaćete priliku da pokažete na završnom ispitu. Važno je da verujete u sebe, da zaboravite na tremu i spremni izađete na završni ispit 15, 16. i 17. juna - poručio je ministar.
Stanković je naveo da učenici nemaju razloga za brigu, jer u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve i da je važno da se pri izboru škole rukovode svojim talentima i afinitetima.
- Nastavite putem znanja i obrazovanja, jer na taj način izgrađujete sebe kao ličnosti. Ono što je, takođe, značajno je da u sećanju trajno čuvate drugarstva koja ste stekli tokom školskih dana, da pamtite nastavnike koji su vam prenosili znanje i iskustvo i da se sa ponosom sećate svoje osnovne škole - rekao je ministar.