Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković čestitao je učenicima osmog razreda završetak nastave i poželeo im uspeh na završnom ispitu i tokom upisa u srednje škole.

- Danas je za vas važan dan, jer završavate jednu etapu obrazovanja. Pred vama su novi izazovi i brojne prilike da unapredite svoje znanje tokom nastavka školovanja. Sve ono što ste naučili imaćete priliku da pokažete na završnom ispitu. Važno je da verujete u sebe, da zaboravite na tremu i spremni izađete na završni ispit 15, 16. i 17. juna - poručio je ministar.

Osmaci rade testove na maloj maturi
Bliži se proba male mature, a u junu je završni ispit Foto: Dragana Udovicic, Printskrin

Stanković je naveo da učenici nemaju razloga za brigu, jer u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve i da je važno da se pri izboru škole rukovode svojim talentima i afinitetima.

- Nastavite putem znanja i obrazovanja, jer na taj način izgrađujete sebe kao ličnosti. Ono što je, takođe, značajno je da u sećanju trajno čuvate drugarstva koja ste stekli tokom školskih dana, da pamtite nastavnike koji su vam prenosili znanje i iskustvo i da se sa ponosom sećate svoje osnovne škole - rekao je ministar.

Ne propustiteDruštvoOsmaci danas završavaju nastavu: Ovo su ključni datumi za malu maturu: Polažu se 3 testa, poznato i kada stižu rezultati
Osmaci polažu malu maturu
Društvo"Vrednije od svakog poklona": Razredna Milica nije dobila cveće ni parfem, već nešto što će pamtiti dok je živa
sabac.jpg
DruštvoPanika pred malu maturu! 64.000 osmaka radi testove za manje od 10 dana - Evo šta ih čeka i gde najviše greše
Osmaci na polaganju male mature
DruštvoOvo su najtraženije srednje škole u Beogradu: Đacima za upis potrebno i više od 90 bodova, ali plata - fantastična!
prijemni ispit