Dejan Vuk Stanković kaže da je sve spremno za polaganje završnopg ispita

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković čestitao je učenicima osmog razreda završetak nastave i poželeo im uspeh na završnom ispitu i tokom upisa u srednje škole.

- Danas je za vas važan dan, jer završavate jednu etapu obrazovanja. Pred vama su novi izazovi i brojne prilike da unapredite svoje znanje tokom nastavka školovanja. Sve ono što ste naučili imaćete priliku da pokažete na završnom ispitu. Važno je da verujete u sebe, da zaboravite na tremu i spremni izađete na završni ispit 15, 16. i 17. juna - poručio je ministar.

Bliži se proba male mature, a u junu je završni ispit Foto: Dragana Udovicic, Printskrin

Stanković je naveo da učenici nemaju razloga za brigu, jer u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve i da je važno da se pri izboru škole rukovode svojim talentima i afinitetima.