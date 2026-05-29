U svetu u kojem su vrata doma za mnoge nešto što se podrazumeva, za ovu decu i jedan par kućnih papuča znači mnogo više od obične obuće, znači pripadanje, sigurnost i osećaj da negde zaista imaju svoje mesto. Upravo tom snažnom porukom "Jedan dan. Niko sam." u Edukativnom centru ASK u četvrtak je Centar za socijalnu integraciju dece i mladih "Zvezda" iz Beograda obeležio Dan veselih papuča, inicijativu posvećenu deci i mladima bez roditeljskog staranja.

A njih je, prema procenama, više od 5.000 u Srbiji, smeštenih u domovima i hraniteljskim porodicama, pri čemu čak 500 domaca godišnje s punoletstvom mora da napusti ovaj sistem podrške, ukoliko ne nastave školovanje.

U četvrtak je zato bilo predstave, igre i pesme, jer vesele papuče treba da budu vesele, a učesnici su se potrudili da pošalju važnu poruku da nijedno dete ne sme da odrasta samo i zaboravljeno. Veštim rukama su kreativno oslikali papuče, koje su na kraju bile pune veselih boja, cvetića, perlica i ukrasnih tračica.

Inicijativu je prvobitno pokrenuo Centar za porodični smeštaj i usvojenje "Miloševac", a ove godine akciji se pridružio i Centar "Zvezda", zajedno sa brojnim partnerima, ustanovama socijalne zaštite, školama, organizacijama i građanima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

"18 godina i 1 dan"

Kurir je kroz kampanju "18 godina i 1 dan" pružio podršku ovoj akciji i radu Centra "Zvezda", koji je Tatjana Dražilović osnovala pre 13 godina s jednom idejom - da mladima koji izlaze iz sistema socijalne zaštite kada napune 18 godina pruži ono što im najviše nedostaje, a to su sigurnost, oslonac i šansa za dostojanstven život.

Dražilovićeva kaže za Kurir da je posedovanje svojih papuča u nekom domu najvažniji znak pripadanja nečemu i nekome.

- Mi pripadamo nekom prostoru, nekoj kući, nekom domu i želimo da te papuče budu vesele kao i detinjstvo i odrastanje ove naše dece. Danas opominjemo da možda nismo u potpunosti svesni značaja i nismo u dovoljnoj meri svesni potreba ove dece, tako da se uzdam da ćemo svi zajedno na veseo i kreativan način još jednom podsetiti naše sugrađane na ovu ciljnu grupu i na podršku koja im je pre svega od nas neophodna - naglasila je Dražilovićeva.

Podsetila je da je jako važno da se govori o hraniteljstvu jer je to resurs koji je veoma značajan za decu koja nemaju adekvatnu podršku svoje biološke porodice:

Značaj hraniteljstva

- Imamo nedostatak hranitelja na celoj teritoriji naše zemlje, tako da smatram da je popularizacijom i pozitivnim primerima iz ove sfere pomak koji ćemo učiniti kod onih koji možda potencijalno razmišljaju da se pridruže ovom plemenitom pozivu.

Dodala je i da postoje različiti oblici volontiranja u koje sugrađani mogu da se priključe.

- Postoje razne akcije koje mi kao udruženje "Centar Zvezda" sprovodimo upravo na promovisanju ove ciljne grupe i svako u svom okruženju, ja sam sigurna da svi poznajemo neko dete kome je potrebna podrška, tako da mi se čini da svako od nas u svom mikrosvetu može da učini nešto dobro za ovu decu. Svi se trudimo da koliko god je to moguće promovišemo decu i mlade bez adekvatne podrške porodice, zato što njih ima svuda oko nas, i zato što možda nismo u potpunosti svesni koliko ih ima, koje su njihove potrebe i koji su sve oblici podrške koje mi možemo da im pružimo - ističe ona i zaključuje da svako ko želi uvek može naći načina da se o tome informiše, da njihova organizacija stoji na raspolaganju za informisanje i za akcije koje će zajedno pokrenuti.

Dan veselih papuča treba da se ustali

Olga Skerletović Đorđević, mentor Dramskog studija "Bis", kaže za Kurir da ovaj studio jako dugo pomaže i podržava ovakve akcije:

- Dvadeset osmi maj je dan kada niko ne treba da bude sam. Mi ćemo otpevati nekoliko pesama i prikazati jednu scenu iz predstave "Pepeljuga" koju radimo i tako ćemo i mi dati svoj doprinos ovom danu. Mislim da Dan veselih papuča treba da se ustali i da postane dan u godini posvećen deci bez roditeljskog staranja i hraniteljskim porodicama, da to za sve nas postane jedan važan dan, jer zapravo to jeste.