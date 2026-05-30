U Srbiji se za dane vikenda očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama i do 31 stepen.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

- Danas nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 14, a najviša od 26 do 30 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- U nedelju (31.05.) pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Od ponedeljka do četvrtka (01-04.06.) promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji. U petak i subotu (05. i 06.06.) stabilizacija vremena.

Biometeorološka prognoza Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osećaj malaksalosti, glavobolјa i promenlјivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

Prognoza Ivana Ristića za jun

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da se u prvoj polovini juna očekuju maksimalne temperature između 26 i 31 stepen, a da će nekim danima lokalno temperatura biti i preko 31.

- Minimalne će biti u rasponu od 14 do 20 stepeni. Od ponedeljka 1. juna ulazimo u nestabilni period i cela prva polovina meseca će biti promenljiva sa smenom oblačnosti, pljuskovina, grmljavina, olujnog vetra, a lokalno i grada. Ponegde može pasti i od 30 do 50 mm kiša, a to se odnosi najviše na predele zapadne Srbije - navodi Ristić i dodaje:

