Iako nisu agresivne kao stršljeni, mamutske ose, koje izgledom podsećaju na njih, poslednjih nedelja privukle su pažnju Subotičana. Veliki broj građana prijavio je pojavu ovih krupnih insekata na ulicama, pa je Sekretarijat za komunalne poslove izdao saopštenje kako bi sprečio širenje panike i objasnio da mamutske ose nisu opasne za ljude.

– Nakon brojnih prijava građana tokom poslednjih nedelja, želeli smo da sprečimo širenje panike zbog pojave insekata koji podsećaju na stršljene. Reč je o mamutskoj osi (Megascolia maculata), vrsti koja se pojavljuje od polovine maja do polovine juna, dok je vrhunac aktivnosti uglavnom tokom juna i jula – rekao je Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj.

Vukelić objašnjava da se mamutske ose ne roje poput pčela i stršljena, već se najčešće mogu videti pojedinačno oko cveća, trulih panjeva, zemlje i travnjaka, gde traže larve tvrdokrilaca. Ženke polažu jaja na žive larve tvrdokrilaca, na kojima potom parazitiraju, čime smanjuju njihovu brojnost.

– Žaoka koju imaju ne služi im za samoodbranu. Ne karakteriše ih teritorijalno i agresivno ponašanje kao kod stršljena i nisu opasne za ljude. Hrane se nektarom i imaju značajnu ulogu kao oprašivači – istakao je on.

Kako dodaje, tretiranje mamutskih osa uglavnom nema veliki efekat jer ne žive u velikim gnezdima poput običnih osa ili stršljena.

– Pojavljuju se pojedinačno, dolaze iz okoline i stalno se vraćaju, pa je tretiranje prostora samo privremeno rešenje, praktično "prskanje u vazduh". Mamutske ose su u pojedinim područjima zaštićena ili korisna vrsta i ne treba ih uništavati bez potrebe – naveo je Vukelić za Kurir.