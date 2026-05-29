Dugotrajno čekanje ispred Hrama Svetog Save pokrenulo je talas solidarnosti na Vračaru, gde kafići i komšije na razne načine olakšavaju vernicima koji stoje i po 12 sati kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice.

Dok ugostitelji donose obroke i piće direktno u red po simboličnim cenama, ordinacije dele besplatnu vodu, jedan kafić je odlučio da sav prihod od korišćenja toaleta uplati u dobrotvorne svrhe.

Ugostitelji iz okolnih ulica prilagodili su se situaciji, pa konobari hranu i piće donose direktno ljudima koji ne žele da izgube svoje mesto u koloni. Cene su prilagođene, a ovo su neke od njih:

- Kafa za poneti: 100 dinara

- Espreso: 150 dinara

- Sok: 100 dinara

- Sendvič: 250 dinara

- Komplet ručak: 490 dinara

Kišobrani na poverenje

Pored hrane, vernicima se pomaže i na druge načine. Ljudi na mrežama dele priču o momku koji je u Braničevskoj ulici delio kišobrane uz dogovor da se kasnije ostave u nekom od kafića u okolini. Takođe, u Rankeovoj ulici je jedna ordinacija iznela automate za vodu, dok drugi prolaznici dele keks i bananice onima koji najduže stoje.

Jedan od lokalnih kafića uveo je naplatu toaleta od 200 dinara za one koji nisu gosti, kako bi održali higijenu prostora zbog ogromne gužve. Ipak, vlasnici su odlučili da ova odluka ima humanu notu, te će sav prihod od naplate biti usmeren u dobrotvorne svrhe.

Momak delio kišobrane vernicima Foto: Printscreen Tviter

- Svesni smo da veliki broj ljudi ovih dana posećuje Hram povodom izlaganja pojasa Presvete Bogorodice i zaista nam je drago što je naš kraj ispunjen ljudima, verom i lepom energijom. Zbog velikog broja prolazaka i korišćenja toaleta od strane osoba koje nisu gosti lokala, bili smo prinuđeni da uvedemo simboličnu naplatu u iznosu od 200 dinara - navodi se u saopštenju lokala.

Vernici čekaju u redu kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice Foto: Tv Hram

Novac od toaleta za pomoć drugima

Ova odluka nije doneta, kako dodaju, iz loše namere, već kako bi očuvali higijenu prostora, omogućili nesmetan rad zaposlenima i zadržali prijatnu atmosferu za goste.

- Takođe, ljubazno molimo sve posetioce da toalet ostavljaju urednim i u normalnim uslovima, iz poštovanja prema prostoru, zaposlenima i ljudima koji će ga koristiti nakon njih. Želimo da cela situacija dobije i humanu notu, pa će sav prihod od naplate toaleta biti usmeren u dobrotvorne svrhe. Tako će svaki "usputni svratak" nekome zaista pomoći - navodi se.