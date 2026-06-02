Ali sada je ova estetika postala pravi trend, koji su prihvatile mnoge devojke. Da bi postigle izgled "žive lutke", spremne su praktično da prestanu da jedu, uzimaju brojne pilule za mršavljenje i podvrgavaju se beskrajnim hirurškim zahvatima.

Zbog čega je "Dubai izgled" zaludeo mlade devojke, za "Puls Srbije", otkrile su Teodora Borozan, urednik na televiziji Kurir, Marija Milenković, psihoterapeut, Tamara Radmilović, pevačica i Onlifens kreator i Nina Prlja.

- Meni to tamo izgleda potpuno normalno, jer se stiče utisak da mnoge devojke izgledaju slično, barem kada je reč o onima koje su prisutne na društvenim mrežama ili rade u javnosti. Ipak, ne bih želela da generalizujem, niti da kažem da su sve devojke tamo iste ili da dele isti način života. Postoje i one koje žive potpuno normalno i ne uklapaju se u taj imidž koji se često vidi na internetu - rekla je Nina Prlja.

Pritisak tržišta i standardi izgleda u onlajn svetu

Kako je objasnila, u savremenom digitalnom i poslovnom okruženju, pojedini trendovi u izgledu i ponašanju sve više se dovode u vezu sa konkurencijom i pritiskom vidljivosti na tržištu.

- Međutim, deo onih koje su aktivne na društvenim mrežama, u onlajn sferi ili se bave javnim poslovima, zaista često neguju sličan stil i izgled. Posebno se pominje da su Ruskinje imale značajan uticaj na taj trend u Dubaiju, ali i to treba posmatrati kao jedan segment šire slike, a ne kao pravilo za sve.

Kada dođete na to tržište, shvatite koliko je jaka konkurencija u svakom smislu. Ja se tamo bavim i koučingom za žene, i mogu da kažem da je borba za poziciju vrlo izražena. Zato, pretpostavljam da kod nekih devojaka koje se ekstremno fokusiraju na izgled postoji i profesionalni pritisak, jer je u pojedinim okruženjima takav imidž postao deo tržišne konkurencije i načina na koji se dolazi do posla i vidljivosti.

Tamara Radmilović navodi da ne pridaje preveliku važnost fizičkom izgledu i da sve lične promene i životne odluke donosi isključivo iz sopstvenih razloga.

- Što se tiče Dubaija, ja ga jako volim i volela bih jednog dana da živim tamo, iskreno. Što se izgleda tiče, ima mnogo lepih devojaka i tamo, ali ima ih i ovde, realno.

Ne bih to uopšte generalizovala. Iskreno, ne opterećujem se nešto previše fizičkim izgledom. Možda zvuči kontradiktorno, ali sve što sam radila na sebi, radila sam onda kada sam to želela i iz sopstvenih razloga. Ono što mi se nije dopadalo, jednostavno sam menjala zbog sebe.

- Sve promene na licu i telu bile su moja lična odluka, u trenutku kada sam osećala da mi je to potrebno. Najveća sreća mi je sin od sedam godina i vreme koje provodim sa njim.

Kada imam slobodno vreme, volim da ga posvetim i malobrojnim prijateljima, kao i putovanjima, jer me to čini srećnom. Volela bih da jednog dana živim u Dubaiju i nadam se da će mi se ta želja ostvariti već sledeće godine - kaže ona.

Cilj - dopadanje muškarcima Psihoterapeut Milenković ističe da ekstremno fokusiranje na izgled može ukazivati na dublje društvene pritiske i postavlja pitanje koliko takvi standardi zaista doprinose ličnoj sreći i ispunjenosti.

- Ja nisam pozvana da dajem dijagnoze ovde, ali svakako sam pomalo i začuđena potrebom da postoji samo jedan cilj - da se dopadnemo muškarcima. Podržavam negu i žensku lepotu i i sama o tome vodim računa, ali ekstremne stvari često ukazuju na dublji problem i mislim da takve devojke nisu zaista srećne. Cilj svega što radimo za sebe trebalo bi da bude da budemo zadovoljne i ispunjene, a ne da jurimo prolazne standarde.

- Naše telo je prolazno, i sve što radimo u tom smislu je ograničeno vremenom. Pitam se šta ostaje kada sve to prođe i kada se uklone svi ti spoljašnji efekti, i u kakvom stanju tada ostajemo, jer starost je neminovna i ne može se izbeći. Ono što je, u suštini, deo ljudske prirode jeste potreba da budemo posebni i drugačiji.

Međutim, često se pitam zašto postoji potreba da budemo svi isti, ako je suština upravo u tome da budemo autentični. Možda je to povezano sa željom da se uklopimo i da kroz to ostvarimo neku vrstu koristi ili prihvatanja. Ključno pitanje je da li time zaista dobijamo ono što tražimo - kaže ona.

Kako je Teodora Borozan ocenila, savremeni trendovi lepote i pritisak okoline utiču na to da se kod devojaka sve češće sreća vezuje za tuđe odobravanje i uklapanje u nametnute standarde.

- Ne bih se u potpunosti složila sa Marijom, jer mislim da devojke danas često ne razmišljaju o unutrašnjem miru, već o tome da se dopadnu muškarcima. Često se čini da se ta sreća vezuje za to da se svidiš nekome - konkretnom ili uopšteno. Mislim da je to jedna od pojava savremenog doba - da sve radimo zbog drugih, da pratimo trendove i da postoji pritisak da svi izgledamo isto: velike usne, naglašene obline, "mačije oči" i slični standardi koji se stalno menjaju.

- Suština je da me ne brine toliko šta pojedinac radi sa sobom, jer svako ima pravo na svoj izbor. Ali me brine kakvu poruku šaljemo mlađim generacijama i da li se stvara utisak da svi moraju da se uklope u iste standarde lepote i ponašanja. Ja se uvek ponovo osvrćem na mlade i zaista želim da poručim da nije sve što vide i čuju dobro.

Želim da bar iz ovog studija pošaljemo poruku da to nije samo loše, nego i daleko od dobrog. Takođe, u velikoj meri se slažem sa onim što je Marija rekla - neke su uspele, neke nisu, ali mnoge prolaze sličan put. I premalo se govori o tome šta se od njih očekuje, kakvi su zahtevi, kao i kroz kakve psihičke pritiske i izazove prolaze - za "Puls Srbije", zaključila je Borozan.

