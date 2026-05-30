- Prolivi, nadimanje, veliki problemi! I pita je doktor, a gde ste vi to bili? I kada su čuli da je bila u Srbiji, sve je bilo jasno. U Britaniji, u supermarketu, hrana nije kontaminirana bakterijama, već se radi dekontaminacija i sveže voće i povrće se dodiruju u rukavicama. Ali kod nas nije tako, sve se dodiruje rukama, i svi pipaju sve dok biraju... Ja sam živeo i radio u Britaniji, tamo sam zarađivao koru hleba. I radili smo bakteriološke analize kore jabuke iz popularnog supermarketa. Nema bakterija! A kod nas, Bože me sačuvaj - naveo je gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić u Jutarnjem programu TV Prva.

Perišić je upozorio na opasnosti koja vreba čak i iz voća i povrća, a može da izazove "eksploziju" creva, kako je on slikovito opisao. Radi se o bakterijama koje unosimo putem hrane i vode, kao i dodirivanjem raznih površina koje nemaju odgovarajući nivo higijene.

Bakterije koje preko voća i pocvrća unosimo u organizam talože se u našem sistemu i kada se akumuliraju u velikoj meri, izazivaju probavne smetnje koje traju dugo.

- Kontaminacija hrane i vode je vrlo velika, mi unosimo malo-pomalo, ali zapravo veliki kvantum bakterija ulazi u sistem. Iz usta dospeva u creva i tamo pravi kolonije, a naše bakterije u organizmu ne mogu da se odupru. Čim pređemo tu kritičnu količinu, ulazimo u probavne smetnje koje mogu da traju dugo, nije to samo par dana - upozorio je doktor.

Perišić je naveo da ne možemo da se oslonimo na imunitet, jer on ne može da pomogne kad se radi o ovolikoj količini bakterija.