Heroj iz Dobanovaca, Vidoje Nenadić (70), koji je iz septičke jame izvukao trogodišnjaka, a potom mu ukazao prvu pomoć kako bi dečak izbacio vodu iz pluća i prodisao, uoči hrabrog čina usnio je neobičan san.

Ni manje ni više nego Svetu Petku, zaštitnicu žena, bolesnih i siromašnih!

"Spasio sam dečaka od sigurne smrti"

- Sanjao sam Svetu Petku, mog zaštitnika kroz život. Mnogo sanjam i nemiran sam u snu. Nasmejala mi se, a sutradan mi se posrećilo, pogledala me prepodobna mati Paraskeva, spasio sam dečaka od sigurne smrti - ispričao je ranije Vidoje za Kurir.

Vidoje Nenadić Foto: Kurir TV

Kaže da mu se Sveta Petka nakon toga i drugi put osmehnula jer ga je nazvala ćerka i saopštila mu najsrećniju vest.

- Drugi dan od Svete Petke, 28. oktobra, nazvala me je ćerka i rekla mi da ću postati deda. To je peto unuče, odnosno treće dete od te ćerke - objasnio je.

"Začuo sam dete kako plače"

Vidoje se prisetio tog 26. oktobra 2021. koji je mogao kobno da se završi da nije bilo njega.

- Vario sam u dvorištu neki ram. Začuo sam dete kako plače i doziva majku, koja ih je za trenutak ostavila i otišla u kuću da nešto donese. Starije dete je dovikivalo da je bata upao u rupu i ja sam s njim brzo otišao dole. Majka i komšinica su pokušavale da izvuku dete, ali su izlazili samo mehurići. Znao sam da tone - prepričao je Vidoje dramatične momente.

Kaže da ga je spasio samo zahvaljujući brzini i trezvenošću.

"Bio je modar, bez znakova života"

- Zahvatio sam dete i uspeo da ga izvučem, bilo je modro, bez ikakvih znakova života. Uzeo sam ga u ruke. Najveća borba bila je sa mojim mislima "šta ako ne uspem". Sreća, Sveta Petka je to, sreća, završio sam kurs prve pomoći, to mi je pomoglo da dete oživim - ispričao je Vidoje koji je uspeo da ispumpa vodu iz dečakovih pluća koga je okrenuo na bok.

Vidoje Nenadić Foto: Kurir

Posle masiranja detetovih grudi i davanja "usta na usta", dečak je dao znake života i počeo da plače.

- Meni je to ozračilo sunce - zaključio je heroj Vidoje.