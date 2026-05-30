Slušaj vest

Teolog Aleksandar Đurđević objavio je na svom Instagram profilu objašnjenje o tome kako se koristi osvećena traka koju vernici dobijaju nakon celivanjaPojasa Presvete Bogorodice.

- Kada celivate pojas dobićete kesicu u kojoj se nalazi jedna traka, ovo platno je osvećeno na pojasu Presvete Bogorodice. Dobijete i uputstvo kako se koristi - naveo je Đurđević u objavi na svom Instagram profilu.

On je potom detaljno objasnio da traku mogu da nose muškarci, žene i deca, bez obzira na to da li imaju zdravstvene probleme.

Vernici čekaju i do 12 sati da bi se poklonili svetinji Foto: Printscreen TV Hram

- Nosi se oko struka, oko vrata ili na ruci, zglobu. Prilikom kupanja ne preporučuje se nošenje jer će vrlo brzo propasti. Traka se takođe može iseći na manje komade i davati prijateljima kao blagoslov. Treba je koristiti pažljivo i sa poštovanjem - kazao je teolog.

Dodao je i da se istrošena traka ne baca.

- Ako se posle mnogo godina istroši nemojte je bacati nego je dajte svešteniku koji će se o njoj pobrinuti na pravilan način - poručio je Đurđević.