Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pozivaju sve mladiće i devojke, koji žele da svoju znanje, snagu i patriotizam stave u službu otadžbine, da se prijave na konkurs za prijem u elitne sastave — 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu.

Konkursi su otvoreni od 1. juna do 15. jula 2026. godine, a pravo da se prijave imaju državljani Republike Srbije koji imaju najmanje srednju stručnu spremu i ispunjavaju opšte i posebne uslove. Kandidate čije su prijave blagovremene i kompletne očekuju medicinska testiranja, psihološka procena, provera fizičkih sposobnosti i bezbednosna provera, nakon čega sledi osnovna i selektivna obuka.

Padobranska brigada Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Najuspešnijima će biti pružena prilika da stupe u profesionalnu vojnu službu, prvo na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme.

Biti pripadnik specijalnih jedinica Vojske Srbije znači nositi odgovornost, čast i poverenje države. Pripadnike elitnih sastava očekuju kontinuirana obuka i usavršavanje, savremeno naoružanje i vojna oprema, kao i zarada u iznosu od oko 250.000 dinara, koja se dodatno uvećava u skladu sa stepenom osposobljenosti i formacijskim mestom.

Na konkurse se mogu prijaviti i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem, a koji će uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu steći završetkom selektivne obuke. Mesto službovanja budućih pripadnika 63. padobranske brigade biće u Nišu, dok će kandidati primljeni u 72. brigadu za specijalne operacije službovati u Pančevu.