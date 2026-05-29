Slušaj vest

Žene su na čelu 28 od 174 jedinica lokalne samouprave u Srbiji, uglavnom u manjim sredinama, i one se suočavaju sa sličnim izazovima, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunovićdanas u Topoli gde su čelnice lokalnih samouprava iz cele zemlje potpisale Povelju o solidarnosti.

"Taj podatak nije samo statistika, već govori o odgovornosti, znanju, posvećenosti i snazi žena koje svakodnevno donose važne odluke za svoje zajednice. Zato želimo da Mreža ženske solidarnosti bude živa i aktivna - ne formalna, ne protokolarna, ne mreža koja postoji samo na papiru, već prostor u kome će žene koje vode svoje gradove i opštine moći da razmene iskustva, zatraže savet, podršku i oslone se jedna na drugu", rekla je Paunović, a saopštilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Poručila je da podrška žene ženi nije slabost već snaga, i da uspeh jedne žene nije prepreka drugoj, već dokaz da je ohrabrenje moguće.

Gradonačelnica Topole, domaćin skupa i jedna od potpisnica, Jasna Vuković, izrazila je nadu da potpisivanje Povelje o solidarnosti neće ostati samo formalnost.

Dodala je da očekuje još tešnju saradnju između predsednica opština i gradonačelnica i dodala da se u administraciji Topole na svim rukovodećim mestima izuzev jednog nalaze žene.

Snežana Paunović Foto: Zorana Jevtić

"Mi žene krčimo svoj put, svaka na svojoj poziciji i zaista pokazujemo da smo jedan sjajan tim. Bez obzira što je stereotip da žene ne mogu zajedno, mi sjajno funkcionišemo i takvo funkcionisanje očekujem i sa svima vama", poručila je Vuković.

V. d. stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) Fabricio Andreuci istakao je da žene u lokalnim samoupravama preuzimaju veliku odgovornost, često u zahtevnim uslovima i uz dodatne prepreke sa kojima se njihove kolege ređe suočavaju, i dodao da je zato važno da imaju prostor za međusobnu podršku, razmenu iskustava i zajedničko učenje.

"UNDP ostaje posvećen partner u osnaživanju žena liderki i izgradnji institucija koje bolje odgovaraju na potrebe građanki i građana", rekao je Andreuci.

U saopštenju se navodi da u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave UNDP u Srbiji podržava jačanje saradnje žena koje su na čelu lokalnih samouprava u okviru Mreže žena gradonačelnica i predsednica opština, sa ciljem jačanja ženskog liderstva na lokalnom nivou.

Podrška Mreži‚ kako se navodi, biće usmerena na jačanje liderstva, unapređenje praksi dobrog upravljanja i promovisanje rodne ravnopravnosti.

Ključne aktivnosti uključiće obuke, radionice, razmenu iskustava i zajedničke inicijative žena gradonačelnica i predsednica opštine a Ministarstvo će pružiti koordinacionu podršku Mreži, uz jačanje saradnje sa institucijama i ženama liderkama na centralnom nivou vlasti.