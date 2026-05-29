Vojska Srbije od sinoć angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka, koji se suočavaju sa nestašicom pijaće vode zbog kvara na regionalnom sistemu „Rzav“.

Pripadnici Vojske Srbije su već nekoliko dana angažovani u Čačku i Gornjem Milanovcu sa auto-cisternama za vodu, a juče je na teren upućen dodatni broj cisterni, kao i sudovi većeg kapaciteta i rezervoari za vodu.

Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Raspoređeni su u opštoj bolnici i na više punktova u Čačku, gde u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim službama rade na dopremanju i distribuciji vode građanima. Vojska će danas uputiti auto-cisternu sa pijaćom vodom i u opštinu Lučane. Na terenu će ostati dok se ne stabilizuje redovno snabdevanje vodom, a u slučaju potrebe biće angažovane i dodatne snage.