Vojska Srbije od sinoć angažuje dodatno ljudstvo i tehničke kapacitete za pružanje pomoći građanima Čačka, koji se suočavaju sa nestašicom pijaće vode zbog kvara na regionalnom sistemu „Rzav“.

Pripadnici Vojske Srbije su već nekoliko dana angažovani u Čačku i Gornjem Milanovcu sa auto-cisternama za vodu, a juče je na teren upućen dodatni broj cisterni, kao i sudovi većeg kapaciteta i rezervoari za vodu.

Dodatni kapaciteti Vojske Srbije za snabdevanje Čačka vodom  Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Raspoređeni su u opštoj bolnici i na više punktova u Čačku, gde u saradnji sa lokalnom samoupravom i nadležnim službama rade na dopremanju i distribuciji vode građanima. Vojska će danas uputiti auto-cisternu sa pijaćom vodom i u opštinu Lučane. Na terenu će ostati dok se ne stabilizuje redovno snabdevanje vodom, a u slučaju potrebe biće angažovane i dodatne snage.

Vojska Srbije ostaje spremna da, kao i uvek do sada, pomogne građanima i u skladu sa raspoložvim kapacitetima, angažuje svoje snage i sredstva kada je to najpotrebnije, bilo da je reč o vodosnabdevanju ili otklanju posledica prirodnih nepogoda i drugih nesreća.

