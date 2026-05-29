"Važno je da surdulički mučenici budu lekcija i u našim udžbenicima!" Đurđević Stamenkovski: Opomena generacijama koje dolaze da uvek ljube mir i grle slobodu
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Surdulici odavanju pošte stradalima u Dubokoj dolini.
"Godinama sam odlazila u Surdulicu, na poziv naše Srpske pravoslavne crkve, da se poklonimo senima stradalih Srba u Prvom svetskom ratu. Dugo se ćutalo o onome što se dogodilo na ovim prostorima.
Tokom bugarske okupacije Srbije u Velikom ratu, Surdulica je postala mesto masovnog stradanja srpskog naroda. Hiljade Srba, sveštenika, učitelja, intelektualaca, domaćina i običnih ljudi dovođeni su iz raznih krajeva Srbije, mučeni i ubijani bez suda i krivice, samo zato što su bili Srbi.
Njihova tela bacana su u jame i rovove oko Surdulice, u Dubokoj dolini, kod Popovog mosta, na Zankovoj livadi i drugim stratištima.
Cilj nije bio samo vojna okupacija Srbije, već uništenje srpskog nacionalnog i duhovnog bića.
Danas je ovaj datum u kalendaru državnih ceremonija Republike Srbije, jer narod koji zaboravi svoje žrtve-rizikuje da izgubi i svoju slobodu i svoj identitet.
Zato je Surdulica mesto našeg pamćenja, molitve i zaveta", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski u objavi na Instagramu.
Obraćajući se u Surdulici, rekla je:
"Kažu da je Čerčil govorio da Srbi imaju višak istorije i možda je to razlog zbog toga što su nam istoriju prekrajali i naše pamćenje otimali. Imam i dužnost i obavezu, ali i čast i zadovoljstvo da dam skromni doprinos da se na ovom mestu u Surdulici prikladno obeleži Duboka dolina".
"Duboka dolina kao jedna od jama, jer je Surdulica uz albansku golgotu, bila jedno od najstravičnijih mesta tokom Prvog svetskog rata. Prelazak preko Albanije nazivan je albanskom golgotom, a Surdulica sprskom klanicom. kada znamo ko smo i odakle smo, kada učimo o svojoj prošlosti, mi nećemo pogrešiti pred svim dilemama sa kojima se danas kao narod i kao zemlja suočavamo. Zato je važno da surdulički mučenici budu lekcija i u našim udžbenicima. Lekcija koja se uči da se ne bi zaboravila i lekcija koja je pre svega namenjena da bismo poštovali naše pretke i da kažemo da ćemo učiniti sve da ovo znamenito mesto bude svetionik za generacije koje dolaze i da se i tamo oko crkve oko koje smo se jutros okupili, ali i na ovom mestu istaknu sadržaji koji će opominjati generacije koje dolaze da uvek i iznad svega ljube mir i grle slobodu".