"Godinama sam odlazila u Surdulicu, na poziv naše Srpske pravoslavne crkve, da se poklonimo senima stradalih Srba u Prvom svetskom ratu. Dugo se ćutalo o onome što se dogodilo na ovim prostorima.

Tokom bugarske okupacije Srbije u Velikom ratu, Surdulica je postala mesto masovnog stradanja srpskog naroda. Hiljade Srba, sveštenika, učitelja, intelektualaca, domaćina i običnih ljudi dovođeni su iz raznih krajeva Srbije, mučeni i ubijani bez suda i krivice, samo zato što su bili Srbi.

Njihova tela bacana su u jame i rovove oko Surdulice, u Dubokoj dolini, kod Popovog mosta, na Zankovoj livadi i drugim stratištima.

Cilj nije bio samo vojna okupacija Srbije, već uništenje srpskog nacionalnog i duhovnog bića.

Danas je ovaj datum u kalendaru državnih ceremonija Republike Srbije, jer narod koji zaboravi svoje žrtve-rizikuje da izgubi i svoju slobodu i svoj identitet.

Zato je Surdulica mesto našeg pamćenja, molitve i zaveta", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski u objavi na Instagramu.

Obraćajući se u Surdulici, rekla je:

"Kažu da je Čerčil govorio da Srbi imaju višak istorije i možda je to razlog zbog toga što su nam istoriju prekrajali i naše pamćenje otimali. Imam i dužnost i obavezu, ali i čast i zadovoljstvo da dam skromni doprinos da se na ovom mestu u Surdulici prikladno obeleži Duboka dolina".