RHMZ najavio kišu, ovi delovi zemlje su prvi na udaru: Vremenska prognoza do kraja nedelje, evo šta nas sve čeka
Do kraja večeri u Srbiji će biti pretežno vedro, ali nas već od jutra čeka osveženje, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14 °S, a najviša od 26 do 30 °S.
U nedelju pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 °S. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima.
Od ponedeljka do četvrtka (01-04.06.) promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji.
U petak i subotu (05. i 06.06.) stabilizacija vremena.