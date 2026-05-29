Do kraja večeri u Srbiji će biti pretežno vedro, ali nas već od jutra čeka osveženje, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14 °S, a najviša od 26 do 30 °S.

U nedelju pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 °S. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima.

Od ponedeljka do četvrtka (01-04.06.) promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji.