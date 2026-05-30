Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lak žica" u Boru, koje je nastavilo rad nekadašnjeg "Jedinstva" i u kom od ukupnog broja zaposlenih 73 odsto čine osobe sa invaliditetom, zahvaljujući donaciji kompanije Serbia Zijin Mining, vrednoj 14 miliona dinara, posle dugog niza godina, čak i više decenija na putu je da reši goruće probleme.

U starom i poprilično oronulom objektu proizvodne hale, ovim sredstvima je završena rekonstrukcija: sanacija i hidroizolacija 1300 m2 krova, a uz novi kotao i novu instalaciju biće postavljen i sistem za grejanje. Ova ulaganja imaju poseban značaj za zaposlene, od kojih većinu čine osobe sa invaliditetom, a kojima će unapređeni uslovi rada omogućiti bezbednije i kvalitetnije radno okruženje.

Profesionalna rehabilitacija

-Donacija kompanije Serbia Zijin Mining našem preduzecu "Lak žica", koje se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, od izuzetnog je značaja, posebno imajući u vidu da je objekat u kom radimo star 65 godina i da su ulaganja u njegovu obnovu bila viša nego neophodna. Preduzeće trenutno zapošljava 26 radnika, od kojih je 19 osoba sa invaliditetom, dok je sedam radno sposobnih zaposlenih. Na ovaj način rešicemo višegodišnji problem sa prokišnjavanjem krova, koji je tokom jesenjih i zimskih meseci predstavljao veliki izazov.

-Istovremeno, uvođenjem grejanja u proizvodnoj hali znaćajno će biti unapređeni uslovi boravka i rada zaposlenih, naročito tokom hladnijeg perioda godine. Ostala nam je još jedna faza rekonstrukcije hale, koja ce omogućiti adekvatne uslove za rad, a to je zamena stolarije, prozora i industrijskih vrata. Posebno nam je važno što je kompanija Serbia Zijin Mining prepoznala naše probleme i važnost da pomogne našem preduzeću koje posluje u sistemu Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, a bavi se zapošljavanjem i omogućavanjem uslova za bolji život osoba sa invaliditetom. Ovakva podrška doprinosi ne samo unapređenju rada ovog preduzeća, već i jačanju svesti o važnosti inkluzije i jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici. Smatram da je ova pomoć jako važna za opstanak ovog preduzeća, u kome ce osobe sa invaliditetom dati svoj maksimum, imati dodatnu motivaciju i naravno osecati se da nisu zapostavljene. U ime svih zaposlenih zahvaljujem kompaniji na ovoj značajnoj donaciji i podršci koju nam je pružila. Verujemo da će unapređeni uslovi rada doprineti još boljoj organizaciji proizvodnje, većem zadovoljstvu zaposlenih i stabilnijem poslovanju našeg preduzeća u budućnosti -istakao je v.d. direktora preduzeca "Lak žica" Mirko Đurić.

Značajne promene

Kako ističu zaposleni, ovo nije samo ulaganje u objekat, vec i poruka da njihov rad ima vrednost i da nisu zaboravljeni. Ljudi koji ovde rade svakodnevno ulažu veliki trud i posvecenost, a kvalitetniji uslovi rada za njih znace vecu bezbednost i dodatnu motivaciju.

-Radim kao pomoćnik stolara u Lak žici i moram da kažem da je krov prokišnjavao, i da su uslovi u radionici bili teški, posebno kada je loše vreme. Sada ce ovaj problem biti rešen, a dodatno sa grejanjem, što nam posebno znači tokom zime, prostor ce biti topliji, prijatniji i bezbedniji za rad -rekla je Ivana Filipovic, koja radi kao pomocnik stolara. I prema recima Miloša Bogića, koji je takođe pomoćnik stolara, rekonstrukcija krova i uvođenje grejanja doneće značajnu promenu.

-Kao osobama sa invaliditetom, važno nam je da imamo adekvatne uslove rada i da radno mesto bude toplo, suvo i bezbedno -rekao je Miloš Bogic, koji, kao osoba sa invaliditetom u ovom preduzecu radi vec 13 godina.

Delatnost preduzeca „Lak žica", nekadašnjeg „Jedinstva", obuhvata proizvodnju industrijske ambalaže, paleta, drvenih sanduka, kartonskih kutija, kancelarijskog nameštaja, kao i drugih proizvoda od drveta i iverice. Reč je o preduzecu koje shodno proizvodnjoj delatnosti i licima koja u njemu rade, posebno zahteva bezbedne uslove rada. Imajući u vidu veličinu i dotrajalost objekta od više od 1.300 kvadratnih metara, a koji nije imao grejanje u proizvodnim pogonima, kao i sastav ovog malog, ali izuzetno vrednog kolektiva, od velikog je znacaja da se zaposlenima obezbede kvalitetni uslovi za rad.

Bolji uslovi rada

-Kompanija Serbia Zijin Mining obezbedila je donaciju za preduzeće Lak Žica u vrednosti od 14 miliona dinara. Sredstva su korišćena za završetak sanacije i hidroizolacije krova, kao i za ugradnju kotla za grejanje sa kompletnom instalacijom u proizvodnoj hali. Ovo su konkretna ulaganja u radne uslove. Sanacija krova znaci sigurniji i kvalitetniji prostor za rad, takode novi kotao znaci bolje grejanje i normalnije uslove u hali, posebno tokom hladnijeg perioda godine. Za nas je posebno važno što podržavamo preduzeće u kojem osobe sa invaliditetom imaju važno mesto u kolektivu. Ovom donacijom želimo da doprinesemo boljim i sigurnijim uslovima rada zaposlenih u preduzecu Lak žica. Verujemo da svako radno mesto mora da bude bezbedno i prilagodeno ljudima koji u njemu rade. Zato ovu donaciju vidimo kao ulaganje u bolje uslove rada, ali i u inkluzivniju lokalnu zajednicu. Zahvaljujemo se preduzeću Lak žica na saradnji i verujemo da će ova donacija doneti stvarnu i vidljivu korist njenim zaposlenima - rekao je direktor ESG sektora kompanije Serbia Zijin Mining Aleksandar Vesić.