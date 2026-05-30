Postoje mesta na obali Crvenog mora gde odmor dobija potpuno drugačiji ritam. Dani prolaze između tirkiznog mora, dugih peščanih plaža i laganih šetnji uz obalu, dok večeri donose mirnu atmosferu restorana, terasa i osvetljenih promenada uz more. Upravo takav ambijent poslednjih godina sve više izdvaja Sahl Hasheesh kao jedno od najlepših i najuređenijih letovališta egipatske obale.

Sahl Hasheesh poznat je po širokim promenadama uz more, elegantnim hotelskim kompleksima, privatnim plažama i atmosferi koja više podseća na ekskluzivni resort grad nego na klasično letovalište. Za razliku od življih delova Hurgade, ovde dominiraju mir, prostor i osećaj opuštenog luksuza, zbog čega ga posebno biraju gosti koji žele kvalitetan odmor uz Crveno more.

Poseban šarm ovom delu obale daju uređeno šetalište i Old Town piazza zona, gde se tokom dana uživa u pogledu na more, dok večeri donose prijatnu atmosferu uz restorane, lounge barove i lagane šetnje uz obalu. Upravo taj spoj mora, elegancije i opuštenog odmora čini Sahl Hasheesh jednim od najtraženijih delova egipatske rivijere.

Na samoj obali Sahl Hasheesha, direktno uz peščanu plažu i glavno šetalište, nalazi se SRNTY Sahl Hasheesh 5★, nekadašnji Serenity Sky Arc. Hotel pripada Serenity hotelskom lancu i koncipiran je kao moderan resort uz more, sa elegantnim enterijerom, prostranim smeštajnim jedinicama, restoranima, barovima, bazenima, sportskim sadržajima, animacijom za odrasle i decu, kao i spa i wellness zonom.

Hotel je udaljen svega nekoliko minuta hoda od centra Sahl Hasheesha i Old Town piazza dela, dok se Hurgada i aerodrom nalaze na oko 25 km od hotela.

SRNTY Sahl Hasheesh 5★ raspolaže sa ukupno 380 soba i apartmana različitih kategorija, što ga čini pogodnim izborom kako za parove, tako i za porodice i goste koji žele sadržajan odmor na obali Crvenog mora.

Hotel se nalazi na privatnoj peščanoj plaži, gde su gostima bez doplate dostupne ležaljke i suncobrani. Na plaži su dostupne i privatne kabane, sportovi na vodi i mogućnost ronjenja, pa ovaj deo obale posebno privlači goste koji žele da istraže podvodni svet Crvenog mora.

Sobe su moderno uređene i, u zavisnosti od tipa, imaju king size ili twin ležajeve, keramičke podove, LED TV, mini bar, kupatilo sa tuš kabinom, kao i peglu i dasku za peglanje. Superior sobe površine su oko 42 m², imaju balkon ili terasu i pogled ka bašti, Premium sobe imaju pogled ka bazenu, dok Swim Up sobe omogućavaju direktan izlaz na zajednički bazen sa terase.

Usluga u hotelu organizovana je na bazi Ultra All Inclusive koncepta, uz samoposluživanje i izbor više jela prema hotelskim pravilima. Glavni obroci služe se u restoranu Celestia Restaurant & Terrace, gde su predviđeni doručak, ručak, večera i kasna večera. Gostima su tokom dana dostupni i kasni doručak u Infinity Lobby Baru, lagani bife, snack bife i sladoled. U okviru hotela nalaze se Infinity Lobby Bar koji radi 24 časa, SOL Pool Bar i Sunstone Beach Restaurant & Bar na plaži, kao i à la carte restorani Asian Fusion, Sushi & Teppanyaki i italijanski restoran.

Boravak dodatno upotpunjuju tri bazena, uključujući grejani bazen i grejani bazen za decu, kao i aktivnosti poput water ball-a, padela, stonog tenisa i odbojke na pesku. U okviru hotela organizuju se dnevne aktivnosti, zabava pored bazena i live entertainment program.

Za najmlađe goste predviđene su kreativne aktivnosti, radionice, interaktivne igre, face painting, dečiji show programi i mini disko, kao i poseban grejani dečiji bazen.

SRNTY Sahl Hasheesh 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele elegantan odmor uz more, uređeno okruženje i mirniju atmosferu Crvenog mora. Spoj peščane plaže, šetališta, modernog hotelskog ambijenta i sadržaja prilagođenih porodicama i parovima čini ovaj hotel idealnim mestom za opušten i sadržajan odmor u Egiptu.

