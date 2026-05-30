Pljuskovi i grmljavina očekuju se širom Srbije, uz moguć grad i više od 20 mm kiše za kratko vreme, uz hitna upozorenja 1–2 sata unapred
Društvo
POPALJENI ALARMI NA TERITORIJI ČITAVE SRBIJE: RHMZ izdao upozorenje, stiže gadno nevreme – uvode se posebne mere za najugroženija područja
Slušaj vest
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za teritoriju Srbije zbog grmljavinskih nepogoda koje se očekuju u periodu od 1. do 4. juna.
Prema najavi meteorologa, u prvom delu naredne sedmice očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji. Na pojedinim lokacijama moguća je pojava grada, kao i veća količina padavina u kratkom vremenskom intervalu – preko 20 milimetara.
Iz RHMZ-a navode da će za konkretne lokacije biti izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, u zavisnosti od razvoja vremenske situacije na terenu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši