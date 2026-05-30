Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za teritoriju Srbije zbog grmljavinskih nepogoda koje se očekuju u periodu od 1. do 4. juna.

Prema najavi meteorologa, u prvom delu naredne sedmice očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji. Na pojedinim lokacijama moguća je pojava grada, kao i veća količina padavina u kratkom vremenskom intervalu – preko 20 milimetara.

Iz RHMZ-a navode da će za konkretne lokacije biti izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, u zavisnosti od razvoja vremenske situacije na terenu.