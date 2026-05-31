U Srbiji će danas u većini mesta biti suvo i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima, dok se lokalno očekuje i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kako navode meteorolozi, u jutarnjim satima padavine su moguće uglavnom u centralnim i istočnim krajevima zemlje, dok će se tokom dana kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom zadržati pre svega u brdsko-planinskim predelima. Uslova za nestabilnosti biće i u večernjim satima, kao i tokom noći ka ponedeljku, najpre u Vojvodini, a zatim i južnije od Save i Dunava.

Duvaće slab i umeren, a tokom dana povremeno i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 26 i 30 stepeni Celzijusa.

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada u jutarnjim satima, a zatim tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, a temperatura od 16 do 18 stepeni ujutru do oko 30 stepeni tokom dana.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 7. juna, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina koji će lokalno biti izraženiji uz grad. Krajem perioda moguća je kratkotrajna stabilizacija vremena, dok će se dnevne temperature kretati uglavnom između 25 i 30 stepeni.