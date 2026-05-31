Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, pružajući tako mladim ljudima priliku da spoje siguran i stabilan posao sa ljubavlju prema svojoj zemlji i osećajem časti koje donosi zaposlenje u Vojsci Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M-84 i T-72MS. Kandidati mogu konkurisati za službu u tenkovskim bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju, objavilo je Ministarstvo odbrane.

Tenkisti su elita Kopnene vojske

Pripadnost tenkovskim jedinicama nije samo zanimanje - to je poziv koji nosi čast, odgovornost i istinsku odanost svojoj zemlji. Tenkisti su elita Kopnene vojske, osposobljeni su za brza, smela, iznenadna i snažna borbena dejstva.

Obuka tenkovskih posada za upotrebu tenka T-72MS Foto: Ministarstvo odbrane

Budući tenkisti imaće priliku da rade dinamičan i uzbudljiv posao na jednom od najmoćnijih borbenih sistema u našoj vojsci - na modernizovanim tenkovima kojipružaju veću vatrenu moć i bolju zaštitu za posadu, da se stalno usavršavaju i budu ponosni pripadnici Vojske Srbije. Standard tenkista je od ove godine dodatno poboljšan, i s tim će se nastaviti u nastupajućem periodu.

Plata, osiguranje i beneficije

Osim stabilnog zaposlenja i redovnih primanja, profesionalna vojna služba donosi beneficirani radni staž, vojno zdravstveno osiguranje za vojnike i članove njihovih porodica, kao i mogućnost daljeg napredovanja u karijeri. Služenje u Vojsci Srbije nije samo profesija, već i prilika da se doprinese nastavku tradicije časti, odgovornosti i patriotizma.

Kako izgleda taktička obuka tenkista Vojske Srbije Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Na konkurs mogu da se prijave državljani Republike Srbije do 35 godina starosti, bez obzira na to da li su služili vojni rok sa oružjem. Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine nakon čega postoji mogućnost sklapanja ugovora o radu na neodređeno vreme.

Detalji konkursa dostupni su na sledećem linku: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice