Vojska Srbije traži tenkiste: Za mnoge životna prilika, evo koje beneficije nudi elitna jedinica
Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, pružajući tako mladim ljudima priliku da spoje siguran i stabilan posao sa ljubavlju prema svojoj zemlji i osećajem časti koje donosi zaposlenje u Vojsci Srbije.
Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M-84 i T-72MS. Kandidati mogu konkurisati za službu u tenkovskim bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju, objavilo je Ministarstvo odbrane.
Tenkisti su elita Kopnene vojske
Pripadnost tenkovskim jedinicama nije samo zanimanje - to je poziv koji nosi čast, odgovornost i istinsku odanost svojoj zemlji. Tenkisti su elita Kopnene vojske, osposobljeni su za brza, smela, iznenadna i snažna borbena dejstva.
Budući tenkisti imaće priliku da rade dinamičan i uzbudljiv posao na jednom od najmoćnijih borbenih sistema u našoj vojsci - na modernizovanim tenkovima kojipružaju veću vatrenu moć i bolju zaštitu za posadu, da se stalno usavršavaju i budu ponosni pripadnici Vojske Srbije. Standard tenkista je od ove godine dodatno poboljšan, i s tim će se nastaviti u nastupajućem periodu.
Plata, osiguranje i beneficije
Osim stabilnog zaposlenja i redovnih primanja, profesionalna vojna služba donosi beneficirani radni staž, vojno zdravstveno osiguranje za vojnike i članove njihovih porodica, kao i mogućnost daljeg napredovanja u karijeri. Služenje u Vojsci Srbije nije samo profesija, već i prilika da se doprinese nastavku tradicije časti, odgovornosti i patriotizma.
Na konkurs mogu da se prijave državljani Republike Srbije do 35 godina starosti, bez obzira na to da li su služili vojni rok sa oružjem. Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine nakon čega postoji mogućnost sklapanja ugovora o radu na neodređeno vreme.
Detalji konkursa dostupni su na sledećem linku: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice