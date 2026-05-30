Mislili su da neće preživeti, pa su ga odveli da se slikaju za uspomenu

Na Fejsbuk grupi "Vaše stare fotografije" osvanula je dirljiva i potresna priča koja je za kratko vreme raznežila i rasplakala mnoge.

Korisnica Nevenka podelila je crno-belu porodičnu fotografiju iz starih vremena, a iza nje se krije neverovatna sudbina njenog supruga.

"Mislili su da neće preživeti"

- Beba na slici je moj muž, imao je 10 meseci, ali je bio izmučen višenedeljnim prolivom. Na slici se vidi koliko je mršav. Roditelji su ga odveli u grad da se sa njim slikaju jer su mislili da neće da preživi, pa da imaju uspomenu na dete - napisala je ona.

Na putu od fotografa, dok su se vozom vraćali kući, sudbina je umešala prste. U kupeu su potpuno slučajno upoznali jednog lekara iz Bugarske.

- Slučajno mu ispričaju svoju muku, on im kaže da kuvaju pirinač i da mu daju vodu od tog pirinča i ništa drugo! Bio je rat, pirinač na selu dragocena i retka namirnica, ali ga mladi ljudi poslušaju, snađu se i počnu tako da hrane dete. Šta da vam kažem, moj muž gazi 86. godinu - dodala je Nevenka.

Susret sa bugarskim lekarom u vozu promenio mu je sudbinu Foto: Printscreen Facebook/ Nevenka M.

"Bog uvek šalje ljude u naš život"

Njena objava raznežila je mnoge korisnike Fejsbuka.

- Moja baka je rodila mog oca u sedmom mesecu trudnoće, davne 1946. godine. Nije imala mleka da ga doji, a posleratne godine, nemanje, sirotinja... Pričala mi je da ga je od prvog dana hranila prepečenim brašnom u mleku. Živeo je 76 godina - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Jedna korisnica navela je voda od pirinča i danas učinkovita.

- Kome je rečeno da živi, on će živeti. Vidite, Bog uvek šalje ljude u naš život da pomognu. Tako nam On pomaže. Slava Bogu za sve - navodi se u jednom od komentara.