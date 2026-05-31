Aktuelne su proslave mature, kao i godišnjice, kada se sreću nekadašnje generacije. Ponovo se, u Vranju, druže učitelji u penziji, koji su školovanje završili pre 60 godina i radili u školama širom zemlje.

Učitelji se školuju u Vranju još od 1946. godine, prvo u sadašnjoj zgradi Gimnazije, zatim u novoj. Učiteljsku školu upisivali su nakon završene osnovne, trajala je pet godina, polagali su i prijemni ispit.

- Na ispitu smo morali da pokažemo znanje iz matematike, srpskog jezika i iz muzičkoj, posebno muzikalnost, radi pevanja i sviranja nekih instrumenata, jer to je bio obavezni, sastavni deo školovanja - kaže Jelica Radenković, učiteljica u penziji.

“Tada je bila potreba za učiteljima, dolazili su, još nisu bili svršeni, da uzmu ljude, kadrove, da rade na selu”, navodi Aleksandar Ristić, učitelj u penziji.

Praksa u osnovnim školama bila je redovna i obavezna, radio je internat za smeštaj učenika. Formirali su i podmladak Crvenog krsta, pripremali hranu za siromašne učenike. Učiteljski poziv bi ponovo odabrali.

"Ništa lepše nema od deteta"

- To je tako plemenit jedan posao, šta se dešavalo, uđete, vidite jedno dete pred sobom koje maltene ništa ne zna, odvojilo se od mame, tate, onako sa onim okicama vas gleda, uplašeno, a vi posle, kad izađete na kraju godine, oni trče za vama, kao pilići, da vam se jave - priča Lidija Ružić, učiteljica u penziji.

"Zato što su deca najiskrenija bila, sa kojima možete lako da vajate njihovu budućnost, njihov život, njihove emocije, da ostvaruju svoje ciljeve i ništa lepše nema od deteta”, kaže Božidar Dodić, učitelj u penziji.

Prethodne dve decenije sastaju se svake godine, da obeleže godišnjicu mature, i da se druže, obnove sećanja. Školski drug bio im je i Staniša Stošić, čuveni pevač vranjskih pesama.

Kurir/ RTS