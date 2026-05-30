U gradovima prepuna odeljenja i skupe proslave, a na selu samo njih dvojica. Slika Luke i Stefana, jedina dva osmaka iz sela Jovac, postala je simbol prelepog drugarstva, ali i realnosti mnogih srpskih sela.

Na Fejsbuk stranici "Selo Jovac" osvanula je dirljiva fotografija dvojice malih maturanata sa svojom nastavnicom.

- Ove godine imali smo samo dvojicu osmaka, ali bili su sjajni, za saradnju, pomoć, organizaciju. Uvek poslušni, uvek otvoreni i uvek spremni za priču i šalu - navodi se u opisu i dodaje:

Tandem - Luka i Stefan

- Dragom našem tandemu, Luki i Stefanu, zahvaljujemo na sjajnom druženju sve ove godine i želimo im mnogo uspeha u daljem školovanju i u životu.

Luka i Stefan nosili su majice sa posebnim natpisom:

- Bili smo tandem kao Moša i Tirke, Stefan zbog Šarma, Luka zbog svirke.

"Ostala su samo njih dvojica"

Mnogi korisnici konstatovali su koliko je tužno što je samo dvoje dece ostalo u školskim klupama jedne seoske škole.

- Sticajem raznih životnih okolnosti, ili u želji za boljim uslovima za boravak u školi, 5-6 učenika iz njihove generacije školovanje je započelo ili nastavilo u drugim školama: u Ćupriji, Beogradu, itd. tako da su ostala samo njih dvojica. Svakako, mi smo ponosni na sve njih i želimo im da uspeju u svemu što su zamislili - navodi se na Fejsbuk stranici "Selo Jovac".