Slušaj vest

U gradovima prepuna odeljenja i skupe proslave, a na selu samo njih dvojica. Slika Luke i Stefana, jedina dva osmaka iz sela Jovac, postala je simbol prelepog drugarstva, ali i realnosti mnogih srpskih sela.

Na Fejsbuk stranici "Selo Jovac" osvanula je dirljiva fotografija dvojice malih maturanata sa svojom nastavnicom.

Ove godine imali smo samo dvojicu osmaka, ali bili su sjajni, za saradnju, pomoć, organizaciju. Uvek poslušni, uvek otvoreni i uvek spremni za priču i šalu - navodi se u opisu i dodaje:

Tandem - Luka i Stefan

- Dragom našem tandemu, Luki i Stefanu, zahvaljujemo na sjajnom druženju sve ove godine i želimo im mnogo uspeha u daljem školovanju i u životu.

Luka i Stefan nosili su majice sa posebnim natpisom:

- Bili smo tandem kao Moša i Tirke, Stefan zbog Šarma, Luka zbog svirke.

"Ostala su samo njih dvojica" 

Mnogi korisnici konstatovali su koliko je tužno što je samo dvoje dece ostalo u školskim klupama jedne seoske škole.

- Sticajem raznih životnih okolnosti, ili u želji za boljim uslovima za boravak u školi, 5-6 učenika iz njihove generacije školovanje je započelo ili nastavilo u drugim školama: u Ćupriji, Beogradu, itd. tako da su ostala samo njih dvojica. Svakako, mi smo ponosni na sve njih i želimo im da uspeju u svemu što su zamislili - navodi se na Fejsbuk stranici "Selo Jovac".

Ne propustiteDruštvoMinistar poslao snažnu poruku osmancima pred završetak školovanja: "Verujte u sebe, nema razloga za strah!”
Dejan Vuk Stanković
Društvo"Vrednije od svakog poklona": Razredna Milica nije dobila cveće ni parfem, već nešto što će pamtiti dok je živa
sabac.jpg
DruštvoOvo su najtraženije srednje škole u Beogradu: Đacima za upis potrebno i više od 90 bodova, ali plata - fantastična!
prijemni ispit
DruštvoOsmaci srpski jezik i matematiku prosečno znaju za jaku dvojku! Analiza male mature pokazala da rezultati nisu za ponos
collage.jpg

02:46
PSIHOLOG OBJAŠNJAVA KAKO POMOĆI DECI PRI POLAGANJU MALE MATURE! Mašović: Dečija trema lagano može da pređe u anksioznost, to roditelji moraju da prepoznaju! Izvor: Kurir televizija