„Šta znaš o saobraćaju”, najmasovnije takmičenje učenika osnovnih škola iz poznavanja saobraćajnih propisa uspešno je održano u organizaciji Auto-moto saveza Srbije i Udruženja nastavnika tehnike i tehnologije Srbije. Na 57. Republičkom takmičenju 29. i 30. maja u Beogradu, kojem su prethodila školska, opštinska i okružna takmičenja, najbolji osnovci iz cele Srbije pokazali su zavidno znanje kada je reč o saobraćajnim pravilima, kao i veštinama vožnje na poligonima spretnosti i praktičnog ponašanja u saobraćaju.

Nebojša Mandić, direktor Sektora komercijalnih poslova AMSS, istakao je značaj ovog takmičenja za učenike osnovnih škola, koje ima dugu tradiciju.

Foto: Aleksandar Stefanovic/sva prava zadrzana

– „Šta znaš o saobraćaju” već decenijama predstavlja jedan od najvažnijih projekata edukacije osnovaca u oblasti bezbednosti saobraćaja i pravi je pokazatelj koliko su rano sticanje znanja i usvajanje saobraćajne kulture važni za stvaranje odgovornih učesnika u saobraćaju. Posebno nas raduje što iz godine u godinu vidimo veliko interesovanje dece, nastavnika i roditelja, jer to potvrđuje da zajednički gradimo svest o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju. Auto-moto savez Srbije će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima usmerenim na unapređenje bezbednosti dece ali i mladih, kroz edukaciju, preventivne kampanje, kao i saradnju sa relevantnim institucijama i lokalnim zajednicama širom Srbije – poručio je Mandić.

O značaju kontinuirane edukacije najmlađih i preventivnih aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja govorio je i zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije Bojan Radovanović, koji je naglasio da sticanje saobraćajne kulture od najranijeg uzrasta predstavlja jedan od ključnih preduslova za bezbednije učešće dece u saobraćaju.

– Takmičenje „Šta znaš o saobraćaju”, već dugi niz godina predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti u oblasti saobraćajnog obrazovanja našeg najmlađeg naraštaja, odnosno dece. Ovo nije prilika samo da se testiraju poznavanje saobraćajnih propisa i veština upravljanja biciklom, već i da se unapredi segment znanja o bezbednom i odgovornom učešću u saobraćaju – izjavio je Bojan Radovanović, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP Republike Srbije.

Najuspešnijim takmičarima uručene su medalje, pehari, bicikli i druge vredne nagrade.

Predstavnici Srbije na FIA Evropskom takmičenju u poznavanju saobraćaja i bezbednom upravljanju biciklom, koje će biti održano u Češkoj, su Pavle Jovičić (OŠ Vojvoda Stepa, Beograd), Miloš Miletić (OŠ Vuk Karadžić, Potočac), Sara Risimović (OŠ Branislav Petrović, Slatina) i Milica Vasić (OŠ 14. oktobar, Barič).