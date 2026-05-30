Orkestar policije Ministarstva unutrašnjih poslova, konjanici Policijske brigade i pripadnici različitih organizacionih jedinica Ministarstva danas, u sklopu obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, tradicionalno su svečano prodefilovali Knez Mihailovom ulicom do Kalemegdana.

Uz zvuke marševa: Milana Obrenovića, Jakova Nenadovića, generala Terzića, Kraljeva garda i Aleksandar, naši konjanici, ali i pripadnici Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice, Uprave kriminalističke policije, Uprave policije, saobraćajne i granične policije, kao i vatrogasci, pozdravili su građane.

Svečani defile pripadnika MUP kroz Knez Mihailovu ulicu Foto: MUP Srbije

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska Žandarmerija, na Duhove, odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana.

