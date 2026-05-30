Na graničnom prelazu Batrovci, kamioni čekaju dva sata, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja, javlja AMSS.
Na granici sa Hrvatskom par sati, a evo kakva je situacija na ostalim prelazima: AMSS izdao saopštenje
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju dva sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji.
„Poslednji majski vikend i povoljni vremenski uslovi donose pojačan intenzitet saobraćaja ka izletištima i vikend naseljima. Putevi su prohodni, bez vanrednih zastoja, ali je zbog radova na brojnim deonicama neophodna dodatna pažnja za volanom“, navodi se u saopštenju.
