Anastasija mora da se otrgne iz kandži smrti! Devojka, koja je tek počinjala da živi - nedužna strada! Ona koja još i ne zna da je napunila 25 godina zavisi od nas! I samo nas!

Te večeri nije htela da vozi, jer tako je bezbednije. S drugaricama seda u taksi, čeka ih izlazak, proslava još jedne diplome. I ona samo što je za isto častila, nije tome bilo ni dva meseca. Život je bio pred diplomiranom farmaceutkinjom, mezimicom porodice Obradović iz Ljubovije. Ali nisu stigle do restorana - automobil BMV se u punoj brzini zakucao u taksi.

Obišle su Srbiju stravične slike iz Novog Sada tog 1. decembra 2025. Ljudi se drže za glavu kraj smrskanog auta. Vatrogasci ga seku da izvuku putnike. Taksista je preminuo odmah u Urgentnom. Anastasija je dovezena bez svesti i s raširenim zenicama, kako je stajalo u izveštaju. Ipak, uspevaju da je vrate iz smrti.

U Beogradu Marija, najstarija ćerka Obradovića, to veče radi nešto što inače ne čini.

- Nešto me povuklo da otvorim portale, a inače ih ne čitam, posebno takve vesti, da se ne stresiram. Vidim da se desila stravična nesreća u Novom Sadu. Odmah sam se uznemirila, zovem Anastasiju, nedostupna je. Okrenem mamu da pitam jesu li se čule, ona ne zna za udes, ništa joj ne govorim. Mama će mi: "Nemoj da se uznemiravaš, dobro je." Pozovem drugu sestru, nije se čula s njom - priča za Kurir Anastasijina sestra Marija, pa nastavlja:

- Tad sam zvala policiju i Hitnu pomoć. Ni to nikada ne radim. Čak i kad sam sama pala niz stepenice, jako se povredila i nisam mogla da hodam, nisam zvala Hitnu. Uputili su me na Urgentni centar, tu je nalazim. Bilo je prošlo sat i po, dva od udesa, već je bila u šok-sobi, uradili su te operacije u tom prvom, zlatnom satu.

Tri sestre Obradović sa majkom Foto: Privatna Arhiva

Uzima dete, pravac kod druge sestre, koja s mužem odlazi u Novi Sad, a Marija ostaje da čuva sve mališane. Porodica potom saznaje da ih je zadesila katastrofa - Anastasiji se bore za život.

- Lobanja je bila pukla, uradili su otvaranje, pa joj isisali krv koja je istekla. Izvadili su slezinu i zakrpili jetru, pa operacija nosa, vilice i oka. Nisam sigurna da li još nečega. U sledeća dva dana imala je još operacija, na mozgu tri-četiri. Poslednja je bila 18. januara, zatvaranje lobanje - kazuje Marija, te dodaje da je Anastasija jedna u nekoliko miliona koja je to preživela.

Respirator, koma, borba... Pa kao malo bolje, pa prebacivanje u Sokobanjsku u Beograd. Ali vraćaju je u Univerzitetski klinički centar Vojvodine, teško opšte i neurološko stanje, ne može rehabilitacija. Slede i tri sepse.

- Nemačka, Rusija, Turska..., zovemo klinike, nikako da nađemo odgovarajuću koja ima intenzivnu negu. Prihvata je klinika za rehabilitaciju u blizini Sen Galena, u Švajcarskoj. Prebacujemo je 8. aprila sanitetom, na respiratoru je, prevoz avionom preveliki je rizik. Novac koji smo štedeli da kupim stan, jer sam razvedena i s detetom, otišao je za Anastasijino lečenje. I to nam nije bilo dovoljno. Prvi mesec je koštao 80.000 evra, drugi 85.000. Neizmerno smo zahvalni svim dobrim ljudima koji su nam pomogli - kazuje Marija.

Tražila posao Iako je čak 14 godina mlađa od Marije, i sama Marija kaže da je Anastasija bila baš zrela i odgovorna: - Ta razlika u godinama nije se toliko videla. Čim je prošle jeseni diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, počela je da traži posao. Sestra i ja smo joj pričale da ne žuri, da se malo opusti, ima vremena. Ali ona je baš tražila, išla na razgovore.

Anastasija nije više na respiratoru, sama diše. U minimalno svesnom stanju je.

- Otvara oči, budna je, ali to ne znači da je prisutna. U nekom trenutku dođe svesti i prepozna nam glas. Kad joj pričamo i pitamo je: "Ako si nas razumela, zatvori jako oči", ona ih zatvori. Ne govori, samo se čuje kako jauče.

Išla je jednom da vidi 14 godina mlađu sestricu, kraj koje je u svakom trenu majka. Anastasija je miljenica familije. Velike, srećne na slikama. Nekoliko generacija Obradovića sa osmehom pozira. Niko slutio nije šta ih čeka.

- Još ni neurohirurg, ni neurolog ne mogu da kažu šta je sto odsto uništeno. Sigurno je da se u prvih godinu dana od nesreće postižu najveći pomaci u rehabilitaciji. A mi imamo još samo šest meseci. Pošto je bila sva u kontrakturama, iskrivljene su ruke i noge, kao i vrat. Uspeli su da joj isprave vrat, sada može da bude i u polusedećem položaju. Malo joj se saviju i kolena i kukovi. Još ima dekubite po nogama, pa minimalno rade sa stopalima. Vidi da su se skratile tetive, ne znam da li će ikada moći da stane na noge. Ali i da sedi, bilo bi divno. I videti je da je ne boli, da ne plače, i to bi bilo dobro - sad se Marija zaplaka.

Jer to je u ovom momentu idealna, divna slika. Koja pre svega znači da bi Anastasija bila živa. Uprkos svemu. A tu su i česte infekcije. Poslednju ne mogu da reše. Ova preskupa klinika više nije dovoljna. Neophodna je paprena da je istrgnu iz kandži smrti.

- Moramo da nađemo bolnicu koja može da locira i sanira infekciju, pa da je vratimo na neurorehabilitaciju. Ovako smo u začaranom krugu, zbog antibiotika ne rade neurostimulaciju lekovima. Život joj je ponovo ugrožen. Zasad jedino Univerzitetska bolnica u Cirihu hoće da je primi, ali uz depozit od 370.000 franaka, što je oko 400.000 evra. Mi taj novac nemamo - priča Marija.

Da bar stan, koji su ranije kupili Anastasiji, mogu da prodaju.

- Vodi se na njeno ime i moramo najpre da rešimo papire o privremenom starateljstvu nad njom, što ide jako sporo, stalno neko čekanje i odlaganje. Ali i da uspemo da prodamo stan, ni izbliza nećemo imati dovoljno samo da je uvedemo u bolnicu u Cirihu. A vreme nam nije saveznik. Izgubićemo je...

Anastasija Obradović Foto: Budi Human