Baka Lepa (81) juče je u Beogradu ispred Hrama Svetog Save pet sati čekala u redu kako bi ponovo uzela izgubljeni pojas Presvete Bogorodice, jer veruje u njegovo čudo.

Lepa je ispred Hrama dolazila čak dva dana zaredom. Prvog dana je u kilometarskom redu, uprkos narušenom zdravlju, nepomično stajala čak pet sati! Međutim, nakon što je dočekala svoj blagoslov, doživela je stravičan šok – shvatila je da je izgubila osveštanu trakicu sa Pojasa Bogorodice, dar koji vernici dobijaju na izlasku.

- Bolesna sam i sa visokim pritiskom, ali Bog mi je dao snagu da u Hram Svetog Save čekam u redu dva puta - ovako je Baka Leposava kroz suze počela svoju ispovest i otkrila šta se zapravo dešavalo u kilometarskom redu ispred hrama o čemu svi ćute!

- Govore da nema ničega, a ja sam bolesna i sa pritiskom osetila Božiju silu - rekla je.

Baka Lepa, iako gazi devetu deceniju života i bori se sa teškim zdravstvenim tegobama, ponosno ističe da je veliki vernik i da obilazi manastire dokle god je noge nose.

- Imam 81 godinu, u kasnoj sam jeseni svog života i svesna sam da moji dani prolaze. Imam visok pritisak, bila sam teško bolesna, ali jučerašnje stajanje od pet sati na nogama ja nisam ni osetila! To je Božija sila, nema šta drugo. Neka priča narod šta hoće, čujem kako neki nevernici govore: "Nema tamo ništa, to je prevara". Verujte mi na reč – ima nečega! Toliki narod, a niko se nije gurao, niko reč nije rekao. Svi su bili mirni, ozareni, srećni... To je bilo fascinantno, raj na zemlji! - rekla je baka Lepa.

Sa teškim jecajima u glasu i očima punim suza, baka Lepa je ponovo stala u red, a jutros ju je pogledala sama Presveta Bogorodica – ušla je za nepunih pola sata.

"Duša mi je krvarila kad sam shvatila da nemam trakicu..."

- Ovde sam drugi put u dva dana. Juče sam stajala dugih pet sati, noge me nisu držale, ali srce me je vuklo. A onda, kada sam izašla, doživela sam najveći jad – shvatila sam da sam izgubila moju trakicu, moj spas i moju svetinju! Pokosilo me je to. Duša mi je krvarila, plakala sam kao malo dete. Bila sam najsrećnija na svetu, a u sekundi sam utonula u najcrnju tugu. Rekla sam sebi: "Lepa, nema nazad, ideš opet, pa makar ti to bilo poslednje u životu" - govori baka Lepa.

Vernici čekaju i do 12 sati da bi se poklonili svetinji Foto: Printscreen TV Hram

Jutros se, kaže, desilo pravo pravcijato čudo koje je shvatila kao znak od Boga.

- Došla sam u sedam ujutru, spremna da opet čekam satima, da padnem u nesvest ako treba. Ali Bogorodica me je pogledala! Ušla sam posle samo pola sata. Moja sreća je nemerljiva, srce hoće da mi iskoči iz grudi od radosti! Evo, držim ovaj blagoslov i ne puštam ga, ovo je moj štit - dodaje.

Za kraj, ova baka je uputila poruku koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, opisujući prizore iz reda koji slamaju srca, ali i bude nadu.

- Ovo je najveći dar koji je Srbija mogla da dobije! Posebno nama starima, koji smo na zalasku i koji se polako opraštamo od ovog sveta. Oko sebe sam videla čitavu našu muku i radost – starce koji jedva hodaju, bolesne koji se mole za lek, ljude u kolicima, ali i mlade, i male bebe u naručju majki. Svi u apsolutnom miru, spojeni u istoj boli i istoj nadi - zaključuje baka Lepa kroz suze.