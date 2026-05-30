Patrijarh srpski Porfirije predvodiće u subotu, 6. juna, svetu liturgiju pred Časnim pojasom presvete bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru, nakon čega će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori, saopštila je danas Srpska pravoslavna crkva (SPC).

"Pozivamo verni narod, sveštenstvo, monaštvo i svu punoću Srpske Pravoslavne Crkve da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci božjoj i njenom sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu otadžbinu i srpski rod pravoslavni", navodi se u saopštenju.

U pozivu dodaju da vernici treba iz zavetnog hrama na Vračaru da dostojno isprate veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo.