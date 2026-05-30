Manisfestacija od posebnog značaja za Grad Beograd

"Sabranje u srcu", je slogan 13. Sportskog Sabranja Svete Srbije koje će se održati u subotu 6. juna na Adi ciganliji.

Ovaj događaj koji nosi status “Manifestacija od posebnog značaja za Grad Beograd” održava se po 13. put.

- Kao već etablirana Manifestacija u kalendaru događaja prestonice, uspela je sa svojim sportskim, porodičnim, duhovnim, druželjubivim, kulturnim, zabavnim, obrazovnim i patriotskim karakterom protkanog ljubavlju i Jevanđeljem, do sada da ugosti i na jednom mestu okupi preko 260.000 naših najmlađih i njihovih porodica - kaže za Portal Kurira Dimitrije Stikić, PR menadžer "Svete Srbije".

Sabranje počinje molitveno, svetom srhijerejskom liturgijom, posle koje se na bini održava kulturno-umetnički i obrazovni program, a na prostoru Ade ciganlije od tri hektara sportskih terena i livada: sportski turniri u šahu, fudbalu, atletici, košarci, odbojci, borilačkim veštinama boksa, karatea, džudoa, zatim kreativne radionice, izložbe likovnih radova mlađanih slikara, viteške dicipline, hajdučke veštine, igre memorije, programi prve pomoći i orijentacije u prirodi, dečiji svajver...

Sportska tema ovogodišnjeg Sabranja je naš najuspešnji pojedinačni olimpijski sport streljaštvo, koji će predstaviti legendarna šampionka i jedna od najboljih streljašica sveta, a sada selektorka naše reprezentacije Jasna Šekarić.

Glavna tema kultuno-obrazovnog dela programa biće lik i delo dva velika naučnika i svetosavca i savremenika Mihaila Pupina i Nikole Tesle, prikazane kroz zanimljivu vizuru umetnosti i nauke.

Kulturno-umetnički program na bini biće posvećen najmlađim članovima horova i KUD-ova, kao i mladim kantautorima i umetnicima koji se bave negovanjem naše kulturne baštine kroz etno muziku i rodoljubivo stvaralaštvo, a među njima će specijalni gosti biti mladi umetnici iz Berana, Ljubljane, Banjaluke, Skoplja i Vukovara.

Manifestaciju od početka podržavaju kompanija “Telekom Srbija”, Banka “Poštanska štedionica”, i “Voda Voda”, a medijski pul predvodednevne novine ”Kurir”.