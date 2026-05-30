U pojedinim krajevima Srbije sačuvano je staro narodno verovanje da bi uoči Duhova, tačno u ponoć, trebalo izgovoriti tihu molitvu za zdravlje, sreću i napredak ukućana.

Veruje se da je to trenutak kada čovek treba da se zahvali na svemu što ima i da u miru zamisli želju za naredni period.