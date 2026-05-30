Okupljanjem Krajišnika iz različitih krajeva Srbije i dijaspore, na Fruškoj gori kod manastira Manastir Krušedol danas smo obeležili 20. sabor "Krušedolska zvona", posvećen očuvanju sećanja, tradicije i identiteta Srba prognanih sa prostora današanje Hrvatske, navela je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Došlo je vreme da se popišu imena svih ubijenih i stradalih Srba sa prostora Republike Srpske Krajine"

"Ministarstvo će podržati izgradnju Memorijalnog centra na Banstolu, a ove godine biće usvojen i Zakon o nestalima, kako bismo prvi put sistemski zaštitili porodice koje već decenijama tragaju za svojim najmilijima. Žrtve ne smeju biti samo brojevi: iza svakog imena stoji jedan život, jedna porodica i jedna sudbina".

Ministarka je, govoreći na saboru, podsetila da na "Krušedolska zvona" dolazi godinama i dodala da je raduje što svaki put vidi da ima sve više omladine.

"To pokazuje da svi vi koji ste silom prilika napustili svoje zavičaje niste dali da vam ih otrgnu iz srca. Dajem punu podršku ideji našeg mitropolita Vasilija i ministarstvo je već opredelilo sredstva kako bismo započeli izgradnju memorijalnog centra na Banstolu kod naše blage Marije koja se nalazi na tromeđi tri možda i najlepše srpske opštine. Ono što smo kao veliki istorijski zadatak dobili u nasleđe jeste da konačno donesemo i Zakon o nestalima. I ove godine, draga braćo i sestre, posle 30 godina tumaranja, biće usvojen Zakon o nestalima. Ove godine ćemo prvi put sistemski institucionalno zaštititi one koji su izgubili svoje najmilije. Okupljeni ovde danas pod duhovnom zaštitom i svete majke Angeline, ali i pod zaštitom naše Bogorodice, mi pozivamo ceo srpski narod na jedinstvo. Ljubav prema Krajini živi u svakom Srbinu i zato onak ko zaboravi Krajinu, zaboravio je Gospoda Boga. Mi svetinju tu nikada ne smemo zaboraviti, verujući da će Srbi ponovo u njoj živeti, u miru, slozi i ljubavi". 

