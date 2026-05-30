"To pokazuje da svi vi koji ste silom prilika napustili svoje zavičaje niste dali da vam ih otrgnu iz srca. Dajem punu podršku ideji našeg mitropolita Vasilija i ministarstvo je već opredelilo sredstva kako bismo započeli izgradnju memorijalnog centra na Banstolu kod naše blage Marije koja se nalazi na tromeđi tri možda i najlepše srpske opštine. Ono što smo kao veliki istorijski zadatak dobili u nasleđe jeste da konačno donesemo i Zakon o nestalima. I ove godine, draga braćo i sestre, posle 30 godina tumaranja, biće usvojen Zakon o nestalima. Ove godine ćemo prvi put sistemski institucionalno zaštititi one koji su izgubili svoje najmilije. Okupljeni ovde danas pod duhovnom zaštitom i svete majke Angeline, ali i pod zaštitom naše Bogorodice, mi pozivamo ceo srpski narod na jedinstvo. Ljubav prema Krajini živi u svakom Srbinu i zato onak ko zaboravi Krajinu, zaboravio je Gospoda Boga. Mi svetinju tu nikada ne smemo zaboraviti, verujući da će Srbi ponovo u njoj živeti, u miru, slozi i ljubavi".