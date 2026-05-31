Akademik i predsednik Naučnog saveta za metodologiju veštačke inteligencije i kognitivnih istraživanja Ruske akademije nauka Vladislav Lektorski upozorio je da bi deca koja koriste sisteme veštačke inteligencije poput ChatGPT-a mogla prestati da samostalno razmišljaju i postati sklona prihvatanju netačnih zaključaka, poput toga da je "2 puta 2 jednako 5".

- Takva opasnost zaista postoji. I mislim da se već primećuje među školskom decom. Povezana je sa obrazovnim sistemom, gde učenici pribegavaju sistemima veštačke inteligencije poput ChatGPT-a i drugim platformama kako bi pronašli odgovore na svakakva pitanja. I tako gube sposobnost razmišljanja - odgovorio je Lektorski na pitanje ruskih medija da li će široka upotreba veštačke inteligencije dovesti do toga da ljudi sve manje "koriste mozak".

Prema njegovim rečima, izazov sa kojim se obrazovanje danas suočava nije samo da "naoruža" učenike znanjem, već da razvije njihovu sposobnost kritičkog i samostalnog razmišljanja.

- Neko ko radi u oblasti obrazovanja je nedavno rekao: ako je student navikao da veruje veštačkoj inteligenciji, onda ako mu AI kaže da je 2 puta 2 jednako 5, poverovaće u to i misliti da je to istina. To je užasna stvar, to apsolutno ne sme da se radi - naglasio je ruski akademik.

Stoga je, dodao je Lektorski, potrebno da se povuče granica između toga gde bi mogućnosti veštačke inteligencije mogle i gde bi trebalo da se koriste, a gde se to apsolutno ne dozvoljava.