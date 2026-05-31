Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Svi važniji putni pravci su prohodni, bez većih zadržavanja, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).Tokom dana se očekuje pojačan saobraćaj.

Veći broj vozila očekuje se na prilazima većim gradovima, naročito u popodnevnim i večernjim satima.

Vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama na kojima su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.

Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju oko dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.