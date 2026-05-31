AMSS: Svi važni putni pravci su prohodni, gužve se očekuju posle podne
Svi važniji putni pravci su prohodni, bez većih zadržavanja, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).Tokom dana se očekuje pojačan saobraćaj.
Veći broj vozila očekuje se na prilazima većim gradovima, naročito u popodnevnim i večernjim satima.
Vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama na kojima su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.
Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju oko dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs/Beta
