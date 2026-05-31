Slušaj vest

Svi važniji putni pravci su prohodni, bez većih zadržavanja, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).Tokom dana se očekuje pojačan saobraćaj.

Veći broj vozila očekuje se na prilazima većim gradovima, naročito u popodnevnim i večernjim satima.

Vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama na kojima su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.

Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju oko dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. 

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoRHMZ POPALIO ALARME, RADARSKI SNIMCI POTVRDILI: Jako nevreme hrli ka Srbiji, dva velika grada prva na udaru - uvodi se posebna mera za najugroženija područja
nevreme.jpg
DruštvoTreći najveći pravoslavni praznik i dan starih verovanja: Slavimo Silazak Svetog Duha na apostole, a ove narodne i crkvene običaje nikako ne treba ignorisati
000.jpg
DruštvoSprema se gadno nevreme nad Srbijom: RHMZ objavio šta nas danas čeka, crni oblaci stižu i donose pljuskove i grmljavinu, vetar pojačava pred promenu vremena
Kiša u Srbiji
DruštvoAlarm iz naučnih krugova! Ruski akademik upozorio na veliku opasnost: "Mislim da se već primećuje među školskom decom"
profimedia0235262702.jpg
DruštvoVojska Srbije traži tenkiste: Za mnoge životna prilika, evo koje beneficije nudi elitna jedinica
Obuka tenkista (1).jpg