Iako su grčki mediji prethodnih dana izveštavali o višesatnim zadržavanjima na graničnom prelazu Evzoni, zbog primene novog digitalnog biometrijskog sistema, turistički vodič Aleksandar Tešić rekao je da je njegova grupa sinoć prošla bez većih problema.

Razgovor Milje Gogić i Milenka Krišana sa Aleksandrom Tešićem

"Juče smo prošli neviđeno dobro, apsolutno nije bilo gužve u saobraćaju. Imali smo samo jedan autobus ispred nas", rekao je Tešić..

Ističe da je zadržavanje bilo "klasično", od 15 do 20 minuta po autobusu sa novim sistemom biometrijskog merenja.

Ipak, situacija prethodne noći bila je znatno drugačija. "Čuli smo da je bilo na granici oko sedamdeset autobusa, tako da nije baš bilo prijatno za čekati", naveo je Tešić, dodajući da su pojedini aranžmani kasnili i po nekoliko sati.

Govoreći o novom sistemu kontrole, objasnio je da je procedura tokom njihovog prolaska trajala kratko. "Moja procena dvadeset do trideset sekundi je trajalo po putniku čekiranje. Doduše, nisu ostavljali otiske prstiju. Samo su stavljali pasoš na skener i verovatno ih je kamera slikala", rekao je Tešić.

Ipak, smatra da je novi sistem doprineo usporavanju saobraćaja. "Po reakcijama lica zaposlenih novi sistem je definitivno uticao na usporavanje, zato što su svi putnici izlazili i dok objasne kako treba da pritisne rukom preko ekrana, verovatno je to trajalo", rekao je turistički vodič.

Kao savet putnicima koji tek kreću na odmor, Tešić ističe da su najveće gužve tokom vikenda. "Petak na subotu, definitivno su najveće gužve“, kaže on, ali naglašava da ne postoji sigurno pravilo.

Smatra da bi deo problema mogao da se reši boljom koordinacijom turističkih agencija. "Ako svi krenu sada primera radi u dva sata, normalno je da će sigurno da se sretnu na granici i da bude haos“, zaključio je Tešić.